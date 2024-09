Cała Polska czytała "Kordiana" Juliusza Słowackiego

Czytano w wielu miejscach w Polsce, także w Lublinie na schodach Ratusza. W akcji udział wzięli m.in. posłanka Magdalena Filipek-Sobczak, wojewoda Krzysztof Komorski, radny Sejmiku, były poseł i wojewoda Lech Sprawka z żoną Ewą Dumkiewicz-Sprawką, przewodniczący Rady Miasta Jarosław Pakuła oraz Anna Augustyniak, wiceprezydent Lublina ds. społecznych.

– To piękne wydarzenie, które łączy nas wszystkich wokół polskiej literatury – podkreśla posłanka Filipek-Sobczak, a wiceprezydent Augustyniak dodaje, że podstawowym celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej narodowej tożsamości.

Narodowe Czytanie zostało zorganizowane już p raz 13. Akcja została zainicjowana przez prezydenta RP w 2012 roku wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w rok później przeczytano Trylogię Henryka Sienkiewicza. W 2015 roku w warszawskim Ogrodzie Saskim prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą rozpoczęli Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa. W 2016 roku czytano „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, a w 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

W 2018 roku akcja miała wyjątkowy charakter – w związku z jubileuszem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości para prezydencka zaprosiła do lektury Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, a ponadto, przez cały rok, Antologii Niepodległości – specjalnie przygotowanego na tę okazję zbioru powstałych na przestrzeni wieków utworów, zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej.

W kolejnych latach lekturami Narodowego Czytania były Nowele polskie – zbiór 8 utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego (2019), „Balladyna” Juliusza Słowackiego (2020), „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej (2021), „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza (2022) oraz „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej (2023).

Podczas tegorocznej odsłony akcji uczestnicy wspólne czytali „Kordiana” Juliusza Słowackiego. Poeta napisał utwór podczas pobytu w Szwajcarii. „Kordian” po raz pierwszy ukazał się drukiem w 1834 roku w Paryżu i należy do najważniejszych dokonań literackich poety. Autor ukazał w nim obraz epoki i romantyczną wizję losów pokolenia polskich konspiratorów, punktem wyjścia czyniąc spisek podchorążych, związany z przygotowaniami do zamachu na cara. Główny temat odnosi się jednak wprost do powstania listopadowego, m.in. poprzez analizę przyczyn i skutków klęski wolnościowego zrywu. W kolejnych częściach dramatu przeplatają się motywy realistyczne i fantastyczne, a nastrojowa sceneria podkreśla symboliczny wymiar dzieła, którego kluczowym zagadnieniem jest kwestia narodowowyzwoleńcza. Na przestrzeni lat „Kordian” doczekał się wielu wydań i był chętnie wystawiany w teatrze. Do dziś pozostaje jednym z najczęściej interpretowanych i dyskutowanych utworów, zajmując poczesne miejsce w kanonie polskiej literatury.