Ceny nieruchomości w Lublinie i okolicach w 2024 roku

Co znajduje się w Raporcie?

Region do tej pory kojarzony głównie z terenami rolniczymi stał się jedną z popularniejszych destynacji turystycznych na wschodzie kraju. Lublin to miasto akademickie, które ma sporo do zaoferowania jeśli chodzi o gastronomię, rozrywkę, usługi czy handel. Ten największy ośrodek gospodarczy i administracyjny po wschodniej stronie Wisły przyciąga chętnych na osiedlenie się tutaj na stałe. Stale rozwijająca się infrastruktura sprzyja wzrostowi inwestycji deweloperskich w tym regionie, który to zarazem wciąż posiada jedne z najniższych cen w całym kraju.

W raporcie uwzględniono analizy średnich cen ofertowych z rynku wtórnego dla Lublina jak i okolicznych gmin, m.in. takich jak Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Świdnik i Wólka. Poszukując jak najkorzystniejszej oferty, warto sprawdzić i porównać, gdzie zakup nieruchomości może okazać się najbardziej opłacalny pod kątem finansowym.

Zatem w której z powyższych lokalizacji najkorzystniej było kupić mieszkanie, działkę lub dom jednorodzinny?