Chcesz skorzystać z toalety na dworcu metropolitarnym? Trzeba będzie zapłacić

– Możliwość skorzystania z toalety szczególnym dobrem narodu. Spowoduje to powrót do historii, które już w tym mieście miały miejsce. Czy nie mieliśmy problemu z bezdomnymi i innymi osobami, które zanieczyszczały okolice wokół dworca? Uważam, że tego typu duże obiekty powinny mieć toaletę za darmo. Stać nas na to – twierdził radny Prawa i Sprawiedliwości Piotr Popiel. Podobnego zdania była Elżbieta Boczkowska, która zasugerowała, że korzystanie z dworcowych toalet powinno być wliczone w cenę biletu.

Będzie jednak inaczej, ponieważ za skorzystanie z WC na nowym dworcu trzeba będzie zapłacić i to bez wyjątku. Ustalona stawka to 3 zł. Według wiceprezydenta Tomasza Fulara płacenie za tego typu usługi to „światowy trend”. Wprowadzenie darmowych toalet jego zdaniem tylko powiększyłoby liczbę osób bezdomnych w okolicy, a same opłaty najczęściej nie stanowią problemu dla podróżnych.

W grę wchodzą również kwestie ekonomiczne. Opłata przez lata nie ulegała zmianie, a w tym czasie wiele się zmieniło, w tym również ceny.

Zdaniem włodarzy obiektu tamtejsze sanitariaty utrzymywane są na najwyższym poziomie – co godzinę odbywa się serwis, a do tego dochodzi zapewniony komfort i odpowiednie wyposażenie. Potrzebujący za skorzystanie z toalety mogą zapłacić zarówno gotówką jak i kartą. Pomysłowi przyklasnęli radni Koalicji Obywatelskiej, w tym m.in. Zbigniew Jurkowski.

– Jeżeli coś jest za darmo, to prowadzi to wszystko do patologii. Jeżeli się idzie do toalety i nie ma papieru, to jest problem. A jeżeli toalety będą za darmo to ludzie będą tam wchodzić żeby kraść papier toaletowy. Ważne dla mnie jest, aby była ona na bieżąco sprzątana, powinna ładnie pachnieć i powinien być papier toaletowy. Jeżeli te elementy będą zachowane, to będzie najlepsza wizytówka tego dworca – mówił radny Zbigniew Jurkowski.

Pomimo burzliwej dyskusji radni przegłosowali uchwałę. Za było 18 osób, a przeciw 6 (przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości). Wzrost cen nastąpi po 8 listopada.