Ciągniki, kombajny, ogromny dron i kruszynek. Co można zobaczyć na Agro-Parku?

Podobny cel ma Paweł Domeracki ze stoiska obok, który na Agro-Park przyjechał z kruszynkiem. Kruszynek to niewielki owad – naturalny wróg omacnicy prosowianki, gąsienicy żerującej na kukurydzy. Na pole można je aplikować w papierowych kulkach lub zawieszkach. Koszt – 35 euro/ha.

– Najważniejszy jest odpowiedni moment. Trzeba to zrobić dokładnie wtedy gdy omacnica składa jaja – tłumaczy field sales menager w niemieckiej firmie Biocare.

Domeracki podkreśla, że jego firma specjalizuje się w kruszynku od 30 lat, a ta metoda walki ze szkodnikiem w zachodniej Europie nie jest „żadną ekstrawagancją”. Ale w naszym kraju mało kto wie o jej istnieniu. – W Niemczech sprzedajemy go na obszar 40 tys. hektarów, w we Francji na 38 tys. ha, w Polsce jedynie na 2,5 tys. ha, podczas gdy kukurydza jest podobno uprawiana na 2 mln ha. Rzecz w tym, że gdy niemiecki rolnik ma problem to dzwoni do doradcy. A polski do hurtowni środków ochrony roślin.

Kruszynki hodowane są w laboratoriach Biocare koło Getyngi na jajach skośnika zbożowiaczka (szkodnik magazynowy zbóż).

– Nadwyżki tych jaj, nawet 160 kg tygodniowo, wysyłamy do Almerii w Hiszpanii, gdzie służą do namnażania innych pożytecznych owadów. Bo w uprawach pod folią pestycydów stosować nie wolno – tłumaczy specjalista.

Jedno z największych stoisk w hali C to zajmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa.

– O co najczęściej ludzie pytają? O program Młody Rolnik, zakup i dzierżawę ziemi, fotowoltaikę, dotacje na obniżenie kosztów produkcji, o nowy program Ekosystemy, który wejdzie od 2023 r. – wylicza Marta Piech z ARMiR. – Z pytaniami przychodzą do nas nie tylko rolnicy z Lubelskiego, ale też na przykład z kieleckiego, którzy specjalnie przyjechali do Lublina na targi. A także osoby, które dopiero planują wejście w rolnictwo.

XIV Targi Rolnicze Agro-Park w halach A i C (ul. Dworcowa 11) w niedzielę potrwają do godz. 17. Wstęp wolny.