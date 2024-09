Czy deweloper wyciął drzewa bez pozwolenia żeby zbudować drogę? Wniosku nie było, a droga jest

Jak już wcześniej informowaliśmy, temat podjęliśmy po zgłoszeniu przez naszego Czytelnika niepokojącej wycinki drzew i zniszczenia zieleni w okolicy ulicy Gęsiej. Jak wtedy ustaliliśmy chodziło o budowę drogi dojazdowej do inwestycji. Problem w tym, że inwestor, którym jest spółka Elkabel, pozwolenia na budowę na działkach przy ulicy Gęsiej nie ma.

Jak dodawała później, takie dokumenty zostały dla niego wydane dla działek przy ulicy Kwarcowej. Jednak dojazd do tych działek zbudowali już inni inwestorzy, którzy rozbudowywali to dynamicznie rozwijające się osiedle. Mimo tego, deweloper postanowił zbudować swój dojazd od drugiej strony osiedla, niszcząc przy tym spory obszar zieleni.

– Inwestor wystąpił o uzgodnienie budowy tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy. Projekt został uzgodniony i na działki, które są w zarządzie ZDiTM zostało udzielone prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Podyktowane jest to tym, aby nie niszczyć istniejącej nawierzchni na cele budowy – przekazała nam wtedy Monika Białach z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. – Inwestor, przed rozpoczęciem robót został zobowiązany do wystąpienia o przekazanie pasa ruchu drogowego. Tym samym, w pewnym zakresie korzysta on ze swoich uprawnień, niemniej nie dopełnił on wszystkich obowiązków ciążących na nim. Wobec tego, ZDiTM podejmie czynności wyjaśniającej w tej sprawie – dodawała Białach.

– ZDiTM jako zarządca drogi, wezwał inwestora do przedstawienia stanu faktycznego i prawnego w innych organach w związku z rozpoczętą inwestycją ­­– informowała nas w połowie sierpnia urzędniczka.