Długi weekend na lubelskich drogach. 11 wypadków, 286 kolizji

Od 28 października do 2 listopada na drogach Lubelszczyzny doszło łącznie do 11 wypadków drogowych, w których jedna osoba zginęła, a 13 zostało rannych. Policjanci wyłapali 84 nietrzeźwych kierujących. Doszło do 286 kolizji drogowych.

Dla porównania, w 2021 roku w ciągu pięciu dni trwania policyjnej akcji w województwie lubelskim doszło do 17 wypadków drogowych, w których 22 osoby odniosły obrażenia. Nie było ofiar śmiertelnych. Doszło do 309 kolizji drogowych, a wpadło 86 pijanych kierowców.