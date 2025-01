Wszystko rozpoczęło się 3 stycznia 1993 roku. Wtedy odbył się pierwszy finał akcji, która w zamyśle miała być jednorazowym spontanicznym zrywem społeczeństwa zorganizowanym w odpowiedzi na potrzeby sprzętowe warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka. 32 lata temu nikt się nie spodziewał, że akcja przekroczy granice Polski i w najdalszych zakątkach świata będą prowadzone zbiórki.

Przez lata Orkiestra na stałe wpisała się w styczniowy kalendarz imprez. WOŚP to nie tylko zakup sprzętu medycznego, ale także różnego rodzaju akcje edukacyjne i całoroczne programy medyczne, takie jak szkolenia z pierwszej pomocy czy programy profilaktyczne do walki z cukrzycą.

Orkiestra gra dla onkologii i hematologii dziecięcej

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy odbędzie się w niedzielę (26 stycznia). Na ulicach pojawią się wolontariusze z puszkami a wraz z nimi akcje towarzyszące.

W tym roku zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na onkologię i hematologię dziecięcą.

Ze środków zebranych podczas 33. Finału WOŚP, Fundacja planuje zakupić urządzenia dla:

chirurgii onkologicznej, m.in. zestawy laparoskopowe, roboty do chirurgii onkologicznej, cystoskopy, aspiratory ultradźwiękowe i mobilne aparaty RTG cyfrowe

neurochirurgii, m.in. egzoskopy neurochirurgiczne, koagulacja dwubiegunowa

diagnostyki onkologicznej, m.in. urządzenia do mapowania magnetycznego mózgu, rezonanse magnetyczne MRI, aparaty USG

patomorfologii, m.in. aparaty do śródoperacyjnej tomografii, procesory tkankowe, skanery do preparatów histopatologicznych

hospicjów, m.in. koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe

Przygotowania trwają cały rok

Prace, by w dzień finału wszystko było na tip top, rozpoczynają się po zakończeniu poprzedniego finału.

– Przygotowania do finału zaczynają się już we wrześniu, a tak naprawdę myśli o kolejnym finale towarzyszą nam przez cały rok. Członkowie sztabu mają z tyłu głowy myśl, że może warto pozyskać nowego partnera czy sponsora, nawiązać kontakt z firmami lub organizacjami, które mogą się przydać w przyszłości – mówi Magdalena Ćwirta, szefowa sztabu w lubelskim Cartmaxie.

– Najbardziej intensywny okres przygotowań zaczyna się w listopadzie. Wtedy widać już po nas stres, zdenerwowanie i czasami zmęczenie.

Sztab zaczyna regularne spotkania, które z czasem stają się coraz częstsze. W ostatnich tygodniach przed finałem kontaktujemy się niemal codziennie, a nasz czat grupowy na Messengerze brzdęka bez przerwy.

Do zadań pracowników sztabu należą kwestie organizacyjne: pozyskanie sponsorów, fantów na licytacje, przygotowanie puszek i identyfikatorów oraz liczenie pieniędzy po zbiórkach. Jak wskazuje Magdalena, każdy kto angażuje się w pracę w sztabie, wie co ma robić i wszyscy współpracownicy działają jak jeden organizm.

Wielkie wyzwanie

– Najważniejsze jest to, by działać z pasją i zaangażowaniem. Nikt nie jest do niczego zmuszany, bo tylko wtedy praca daje satysfakcję. Oczywiście, tuż przed finałem robi się nerwowo, ale to wciąż działalność wolontariacka, która ma sprawiać nam radość – dodaje Magdalena Ćwirta. Podobnie jak przygotowania zaczynają się na długo przed finałem, tak praca nie kończy się od razu po popularnym światełku do nieba.– Po finale mamy jeszcze do rozliczenia zbiórki, do późnych godzin nocnych siedzimy i liczymy pieniądze z puszek. Jednak po finale przede wszystkim zajmujemy się aukcjami internetowymi. W tym roku finał odbywa się 26 stycznia, a aukcje kończą się dopiero 10 lutego. To dla nas duże wyzwanie, bo musimy stale przypominać o nich ludziom, żeby licytacje nie traciły na zainteresowaniu i ludzie licytowali, aby na konto fundacji przekazać jak najwyższe kwoty – mówi Magdalena.

Żeby komuś pomóc

Wolontariusze: to ich spotykamy na ulicach miast z puszkami i identyfikatorami.

– Podczas finału w 2018 roku mówiłam sobie, że w przyszłym roku wezmę aktywny udział i zostanę wolontariuszką. I tak się stało, rok później już czynnie uczestniczyłam w finale – wspomina Ala. – Podczas tegorocznego finału także planuję gdzieś stać z puszką i zbierać datki, to będzie jakieś 4 godzinki, bo potem siadamy z resztą sztabu i będziemy liczyć zebrane do puszek pieniądze.

Sztab WOŚP jest także w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Uczniowie zaangażowali się pełną parą w zbiórkę.

– Jak pracowałam w poprzedniej szkole, to działał tam sztab WOŚP. Zawsze patrzyłam na to z taką leciutką zazdrością i jak kilka lat temu zmieniłam miejsce pracy zdecydowałam, że założę go tu – mówi Dorota Iberszer, nauczycielka w szkole i szefowa sztabu WOŚP.

Uczniowie chętnie zaangażowali się w akcję i w niedzielę, w dniu wielkiego finału będą kwestować na ulicach Lublina.

– Bardzo lubię pomagać i jak tylko usłyszałam, że jest taka możliwość to bez zawahania zgłosiłam się do udziału. W niedzielę i tak siedziałabym w domu i nie robiła nic ciekawego, a tak przynajmniej mogę przyczynić się do tego, żeby pomóc komuś, kto tego potrzebuje – mówi Emilia Karczmarzewska, uczennica III LO w Lublinie.

– Zdecydowałam się wziąć udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ponieważ myślę, że jest bardzo ważne. My, jako młode osoby, możemy dołożyć swoją cegiełkę do pomagania w takich ważnych rzeczach, jaką właśnie w tym roku jest onkologia dziecięca i zakup sprzętu medycznego – mówi Iwona Raszewska.

To także okazja do wspólnego spędzenia czasu. Joanna zdecydowała się wziąć udział w zbiórce, ponieważ Iwona zgłosiła się jako wolontariuszka. Niektórzy uczniowie poświęcają czas i specjalnie na wielki finał przyjeżdżają spoza Lublina.