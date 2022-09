Czekały na to pokolenia kibiców. Motor Lublin żużlowym mistrzem Polski

– To historyczny sukces, którego szczerze gratuluję. Najbardziej cieszy to, że ta drużyna robi stały progres i jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa – komentuje Jerzy Głogowski, były zawodnik i trener Motoru, członek zespołu, który w 1991 roku sięgnął po tytuł wicemistrza kraju.

Poczuli się zbyt pewnie?

Do niedawna tamten wynik pozostawał największym sukcesem w historii lubelskiego żużla. Udało się go powtórzyć w ubiegłym sezonie, gdy równo po 30 latach lublinianie dotarli do finału rozgrywek, gdzie musieli uznać wyższość Betard Sparty Wrocław. Teraz udało im się poprawić to osiągnięcie, choć po pierwszym starciu finałowym z Moje Bermudy Stalą Gorzów wielu postawiło na nich krzyżyk. Wygrana 51:39 na swoim terenie przed rewanżem stawiała w roli faworytów gości z województwa lubuskiego. Niedzielny mecz dobitnie pokazał jednak, że w żużlu niczego nie można być pewnym. Gospodarze stratę odrobili z nawiązką, wygrywając 53:37.

– Wydaje mi się, że gorzowianie poczuli się zbyt pewnie i to mogło ich zgubić. Lublinianie zaczęli odrabiać straty powoli, ale systematycznie. Kluczowe okazało się spasowanie z torem i właściwe ustawienie motocykli. Było też trochę szczęścia, ale zawsze powtarzam, że ono sprzyja lepszym – mówi Głogowski.

Marzenie od dziecka

Warto podkreślić, że jeszcze sześć lat temu na żużlowej mapie Polski Lublina nie było.

W 2017 roku do rozgrywek drugiej ligi przystąpił klub reaktywowany przez Jakuba Kępę – syna legendarnego lubelskiego żużlowca Marka – i związanego z motocrossem Piotra Więckowskiego. Drużyna wywalczyła dwa kolejne awanse z rzędu i w 2019 zameldowała się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

– To było marzenie od dziecka. Jak zacząłem przygodę z lubelskim żużlem powiedziałem, że daję sobie 10 lat na zdobycie mistrzostwa. Zrobiłem to w sześć – mówił po finale, nie kryjąc łez, prezes klubu Jakub Kępa przed kamerami Canal+.

10 lat triumfów?

– Nie byli faworytami rewanżu, ale dźwignęli presję. Zasłużony tytuł, choć wydawało się trzy godziny temu, że dwumecz wygra rywal – ocenił na Twitterze były menadżer żużlowy i ekspert Jacek Frątczak.

Ale gratulacje płynęły nie tylko ze strony przedstawicieli środowiska żużlowego. Słów uznania na nie szczędził były koszykarz znany z parkietów NBA Marcin Gortat.

– Co za meczycho! W finale było wszystko – napisał były wybitny reprezentant Polski w piłce ręcznej Artur Siódmiak.

Głos w sprawie triumfu Motoru zabrał też znany z pasji do żużla i sympatyzujący z Polonią Bydgoszcz Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zapowiedział nadejście nowej ery w historii "czarnego sportu", nawiązując do spodziewanego przejścia do lubelskiej drużyny obecnego zawodnika gorzowskiej Stali Bartosza Zmarzlika. – Pozostali mają zero szans, to może być 10 lat triumfów – skomentował Boniek.