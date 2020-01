Drzewa przy Alejach Racławickich w Lublinie czekają na wyrok. Zdecyduje sąd

Kolejna rozprawa

Na 6 lutego wyznaczony został termin rozprawy przed NAS w Warszawie. Sąd ma ocenić słuszność wyroku pierwszej instancji. – Liczymy na to, że sąd przychyli się do naszych zarzutów, że przedstawione w raporcie rozwiązania nie spowodują zakładanego obniżenia poziomu hałasu – mówi Krzysztof Kowalik, jeden z działaczy Towarzystwa. – Ponadto naszym zdaniem przedstawione w raporcie i wymagane prawem alternatywne warianty tej inwestycji były tak naprawdę pozorne. Mamy nadzieję, że sąd się z nami zgodzi.

Prezydent: mniej cięć

Miasto nie rezygnuje z przebudowy i w połowie grudnia ogłosiło kolejny przetarg na wykonanie prac. – Ostateczna wersja dokumentacji uwzględnia zmiany – ogłosił w przeddzień przetargu prezydent Krzysztof Żuk. – Chcemy zachować lub przesadzić możliwie największą liczbę drzew.

W ślad za tą deklaracją Ratusz ogłosił nowe liczby. Al. Racławickie: 26 drzew do wycięcia, 37 do przesadzenia. Ul. Lipowa: 11 drzew do wycinki, 19 do przesadzenia. Ul. Poniatowskiego: 73 drzewa do wycinki, 46 do przesadzenia.

Ekolodzy: to za dużo

– Żyjemy w państwie z kartonu. Prezydent zgodził się na większe cięcia, później okazało się, że wystarczą mniejsze. Jak to się ma do zapisanej w Konstytucji zasady, że władze publiczne zobowiązane są chronić środowisko? – pyta Kowalik, który wciąż ma zastrzeżenia do planów przebudowy Alej. – Dwie trzecie spośród drzew planowanych do usunięcia idzie pod poszerzenie jezdni o dodatkowe pasy na skrzyżowaniach, które naszym zdaniem są niepotrzebne. Buspasy można wyznaczyć bez dobudowy lewoskrętów.

* 396 drzew rośnie wzdłuż Al. Racławickich

* 173 drzewa rosną wzdłuż ul. Poniatowskiego

* 69 drzew rośnie wzdłuż ul. Lipowej