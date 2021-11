Lublin. Duże topole do usunięcia, budynki także mają zniknąć

Sprawa dotyczy nieruchomości położonej obok hipermarketu E.Leclerc (ale już poza jego terenem), naprzeciw jego rampy rozładunkowej. Za ogrodzeniem znajduje się działka, na której stoją m.in. budynki biurowe, magazynowe oraz warsztatowe. Ich wyburzenie planuje Przedsiębiorstwo Budowlane A. Sergiel, A. Skop, które latem dostało od Urzędu Miasta pozwolenie na rozbiórkę piętnastu budynków.

Ta sama firma dostała zgodę na wycinkę 38 dużych topól. – Wnioskodawca wskazał na konieczność przeprowadzenia prac porządkowych w związku z planowanymi rozbiórkami budynków – informuje Monika Głazik z biura prasowego Ratusza. – Na podstawie przeprowadzonych w terenie oględzin stwierdzono, że przedmiotowe drzewa rosną w sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych, które przewidziane są do rozbiórki i kolidują z planowanymi pracami. Dlatego też, pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, zostało wydane zezwolenie na usunięcie drzew.

Urząd Miasta naliczył firmie niemal 150 tys. zł opłaty za wycinkę topól. Firma nie będzie musiała płacić tych pieniędzy, jeżeli posadzi w zamian nowe drzewa i utrzymają się one do końca lipca 2025 r. Spółka ma posadzić 39 lip i 39 klonów, ale już nie przy Turystycznej, tylko przy al. Witosa 48 i 50. Decyzja mówi również o tym, że drzewa powinny być posadzone do końca listopada przyszłego roku.

Oczyszczana z budynków nieruchomość przy Turystycznej 7, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania, może być przeznaczona pod nową zabudowę. Plan wyznacza tutaj „tereny aktywności gospodarczej”, pozwala ponadto na budowę „wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw.”, dopuszcza również usługi. Nowa zabudowa nie może mieć więcej niż 14 m wysokości, a w przypadkach uzasadnionych „technologią produkcji lub składowania” wysokość może być zwiększona do 17 m.