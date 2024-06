Urlop na poligonie. Wikt i karabin od terytorialsów

Już po raz szósty będzie realizowany projekt „Wakacje z WOT”. W okresie wakacji, od czerwca do września, 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej organizuje szkolenia podstawowe, tzw. „szesnastki” oraz szkolenia wyrównawcze tzw. „ósemki”. Są one skierowane do uczniów, studentów, nauczycieli, którzy w tym okresie mają przerwę w nauce.

Z „wakacyjnych szkoleń" z terytorialsami korzystają także osoby, które chcą wykorzystać czas wakacji na zdobycie nowych umiejętności, poreperowanie kondycji fizycznej, poznanie nowych znajomych i zostanie żołnierzem Terytorialnej Służby Wojskowej.

– Lubelscy terytorialsi przygotowali trzy terminy szkoleń podstawowych dla osób, które nigdy nie były w wojsku. Pierwszy rozegra się w dniach 5-20 lipca, kolejny 9-24 sierpnia i ostatni 13-28 września. Z kolei dla żołnierzy rezerwy, którzy planują powrót do służby w te wakacje, przygotowano dwa terminy szkoleń wyrównawczych, czyli 5-12 lipca i 13-20 września – informuje kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT.

Oprócz pozytywnego nastawienia, na szkolenie warto zabrać ze sobą kilka rzeczy, które na pewno ułatwią przetrwanie na poligonie. – Są to przybory kosmetyczne, środki piorące, obuwie sportowe, niezbędne leki, dodatkową bieliznę, skarpety, przybory do czyszczenia obuwia, podręczny zestaw do szycia, latarkę, kubek, składany nóż, ładowarkę do telefonu, powerbank, marker, notes z długopisem, taśmę izolacyjną – wymienia kpt. Marta Gaborek. Najważniejsze rzeczy, takie jak mundur polowy, obuwie taktyczne czy zasobnik piechoty będą czekać na miejscu.