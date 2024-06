Dziadkowie i wnuki razem. Rusza projekt „Lublin. Zawodowcy”

Czy wiecie jak wygląda praca w sortowni poczty? A może wnuczek zdiagnozuje u babci lub dziadka jakieś choroby? To wszystko będzie możliwe dzięki nowemu projektowi „Lublin. Zawodowcy” organizowanego przez miasto zainicjowanego w ramach programu „Rodzina Trzy Plus”.

Projekt potrwa przez dwa miesiące – od 25 czerwca do 29 sierpnia. W tym czasie zaplanowano 33 spotkania w których udział wziąć może aż 700 osób.

– „Lublin.Zawodowcy” to ciekawy pomysł na spędzenie wolnego czasu dla seniorów i ich wnucząt. W trakcie trwania całego projektu będziemy wspólnie wprowadzać dzieci w tematykę różnorodności i złożoności zawodów, pomagając im zrozumieć funkcjonowanie społeczeństwa oraz podkreślać znaczenie pracy w życiu codziennym. Pokażemy, że niezależnie od profesji, każda praca jest ważna i wartościowa – mówi zastępczyni prezydenta Lublina ds. Społecznych Anna Augustyniak. – Spotkania będą podzielone na trzy tury. Podczas pierwszej zapoznajemy się z miejscem, zwiedzimy przedsiębiorstwo poznamy je od środka. Później przejdziemy do historii tego miejsca, zakresu jej działalności. Trzecia część to już część praktyczna, gdzie uczestnicy sami wcielą się w pracowników instytucji.

Pilotażowy projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz babć i dziadków. Wśród instytucji które biorą udział w programie jest Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny, straż pożarna czy policja.

– Jest to wspaniały projekt, ponieważ nie ma nic bardziej fascynującego niż dzielenie się miłością z drugą osobą. A dzięki takiej inicjatywie możemy dać impuls wnuczkowi do opieki nad starszą osobą – mówi Tomasz Blicharski, prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. – Na początku uczestnicy zwiedzą Klinikę Ortopedii i Rehabilitacji, dowiedzą się jak pracują lekarze, rehabilitanci, ratownicy i fizjoterapeuci. A na końcu młodzi uczestnicy będą mogli zdiagnozować dziadków i pomóc w leczeniu.

Politechnika Lubelska przygotuje warsztaty z druku 3D, wystawę modeli samochodów wykonanych przez studentów uczelni oraz skupi się na wodzie – będzie można dowiedzieć się o metodzie cięcia wodą, a także paliwach wodorowych.

To jednak nie wszystko. Wśród instytucji, które zgłosiły się do projektu są:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Kliniczny Nr 4,

Uniwersytet Przyrodniczy (Wydział Medycyny Weterynaryjnej – Kliniki Weterynaryjne),

Politechnika Lubelska,

Komenda Miejska Policji,

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,

Straż Miejska Miasta Lublin,

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie,

Poczta Polska S.A.,

Herbapol – Lublin S.A.,

Arche Hotel Lublin,

Aliplast,

Polskie Radio Lublin,

TVP3 Lublin.

Udział w projekcie jest bezpłatny, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. Na pierwszą turę wydarzenia ruszają już w najbliższy czwartek (20 czerwca), a sukcesywnie w kolejnych tygodniach rozpocznie się rejestracja na kolejne. Dokument do zapisów zostanie udostępniony na stronie internetowej PROGRAMU „RODZINA TRZY PLUS”. Zajęcia odbywać się będą w grupach liczących od 4 do 10 par, więc kto pierwszy ten lepszy.

Harmonogram spotkań i zapisów:

spotkania w dniach 25-29 czerwca – start rejestracji 20 czerwca o godz. 10.00,

spotkania w dniach 1-12 lipca – start rejestracji 27 czerwca o godz. 10.00,

spotkania w dniach 15-26 lipca – start rejestracji 11 lipca o godz. 10.00,

spotkania w dniach 29 lipca-10 sierpnia – start rejestracji 25 lipca o godz. 10.00,

spotkania w dniach 14 sierpnia-29 sierpnia – start rejestracji 8 sierpnia o godz. 10.00.

Projekt „Lublin. Zawodowcy” realizowany jest w ramach programu „Rodzina Trzy Plus. Miasto prowadzi go od 2012 roku i było pierwszym miastem w województwie lubelskim, które przystąpiło do programu. Jego ideą jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy miastem i sektorem prywatnym w zakresie wsparcia mieszkających w Lublinie rodzin z co najmniej trojgiem dzieci.