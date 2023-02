Zbliżają się wyobry do rady dzielnic Lublina. Nie wszędzie będzie głosowanie

Na terenie naszego miasta jest 27 dzielnic, które powstawały z inicjatywy mieszkańców na przestrzeni kilkunastu lat. Dzielnica jest jednostką pomocniczą miasta, kreuje i podejmuje inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących potrzeb zbiorowych mieszkańców.

Rada Dzielnicy, której kadencja właśnie się kończy decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy celowej – specjalnie utworzonej w budżecie miasta na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze – w wysokości 170 tys. zł na każdą z dzielnic (łącznie ponad 4,5 mln zł). To pieniądze przeznaczane głównie na drobne prace remontowo-modernizacyjne, jak: remonty dróg wewnętrznych, chodników i schodów, budowa placów zabaw, zieleńców, zagospodarowanie skwerów, remonty i modernizacja boisk i infrastruktury sportowej, doświetlenia ulic.

Od 2021 roku trwa w mieście projekt „Plan dla Dzielnic”, w który mocno się angażowali radni dzielnicowi.

„Plan dla Dzielnic” to cykl spotkań, które mają wyznaczyć priorytety rozwojowe w poszczególnych dzielnicach w perspektywie najbliższych lat. Do tej pory odbyło się 13 spotkań, 9 spacerów i 6 warsztatów, które będą kontynuowane wiosną tego roku. Pierwsze efekty projektu to zrealizowane w 2022 roku usprawnienia i naprawy za ponad 1mln zł. Na kolejne wskazywane w ramach Planu dla Dzielnic zadania w 2023 r. zaplanowano 2,2 mln zł.

Obecna, mijająca kadencja Rad Dzielnic upływa 10 marca. Wybory do Rad Dzielnic odbędą się 5 marca, ale nie wszędzie.

W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów Miejska Komisja Wyborcza informuje, że w następujących obwodach głosowania nie przeprowadza się: