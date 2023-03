Dzień Liczby Pi "Matematyka to nie tylko nudne wykłady"

– Chcemy pokazać, że matematyka to nie tylko nudne wykłady, na których trzeba siedzieć i słychać, ale również możliwość zabawy. Matematyka to przede wszystkim logiczne myślenie, które przydatne jest każdemu – mówi Anna Gąsior, organizator wydarzenia. I dodaje: – Wisława Szymborska pisała wiersze o liczbie Pi. Wielu pisarzy tworzy wiersze w oparciu o liczbę Pi czyli każde kolejce słowo ma tyle liter ile jest cyfr w rozwinięciu liczby Pi. Matematyka przenika się z wieloma dziedzinami: z muzyką, sztuką czy malarstwem.

– To bardzo ciekawe wykłady – mówi Krzysztof, uczeń lubelskiego liceum. – Pan profesor bardzo ciekawie opowiadał, ale niewiele z tego zrozumiałem. Że Pi równa się 3,14 to jest oczywiste, ale że są liczby zespolone, z częścią rzeczywistą i urojoną, to już nie moja bajka. Chyba jednak wolę „Dziady” Mickiewicza – dodaje z uśmiechem licealista.

Jak mówią sami uczniowie, matematyka jest trudnym przedmiotem, ale żyje się z nią łatwiej. Można ją spotkać w wielu dziedzinach życia nawet gdy się jest humanistą.

– Liczba Pi to bardzo ciekawa liczba – podkreśla dr hab. Mariusz Bieniek, dyrektor Instytutu Matematyki UMCS. I tłumaczy: – To przykład liczby niewymiernej. Nie da się zapisać tej liczby jako ilorazu dwóch liczb całkowitych. Ponadto cała liczba nie zawiera się jedynie w słynnym 3,14. Obecnie komputery wyliczyły ok. 20 miliardów cyfr po przecinku i, tu ciekawostka, wprawdzie cyfry się powtarzają, ale nie powtarza się żaden wzorzec. Z praktycznego punktu widzenia nie ma jednak żadnego znaczenia, ile cyfr po przecinku użyjemy. Zapewniam, że wszystkie mosty i inne budowle zbudowane w oparciu o założenie, że Pi=3,14 będą dalej stały – konkluduje matematyk z UMCS.

W wydarzeniu wzięło udział 300 uczniów nie tylko z województwa lubelskiego ale również z mazowieckiego i świętokrzyskiego. Dzień liczby Pi obchodzony jest od 14 marca 1988 roku. To również dzień urodzin Alberta Einsteina.