Wysokie napięcie. W Lublinie rozpoczęły się Targi Energetyczne ENERGETICS

Przez trzy dni uczestnicy mają okazję poznać najnowsze technologie i dyskutować o wyzwaniach stojących przed współczesną energetyką.

W hali Targów Lublin wystawcy prezentują innowacyjne produkty i usługi, m.in. technologie związane z sieciami energetycznymi, bezpieczeństwem energetycznym, magazynowaniem energii czy kompleksowymi pracami elektroenergetycznymi.

Technologie Schneider Electric wykorzystują osoby wykwalifikowane, bo jest to energetyka zawodowa: potrzebne są w niej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

– Jako Schneider Electric jesteśmy tutaj głównie w zakresie rozdziału energii średniego napięcia, a także zabezpieczeń, czyli przekaźników zabezpieczeniowych, m.in. nowego zabezpieczenia PowerLogic P7. Przyjechały z nami również rozdzielnice, które są odpowiedzią na nowe regulacje, które weszły 11 marca tego roku, a wprowadzają zakaz, od 1 stycznia 2026 roku, instalacji nowych rozdzielnic z gazem SF6. Wprowadziliśmy technologię czystego powietrza i przerywania w próżni; jest to nasza odpowiedź na tę regulację – opowiada Szymon Szczur, szef produktu Schneider Electric Polska. – Dzięki temu dystrybucja energii jest zrównoważona.

Na wydarzenie przyjechali specjaliści z Polski i zagranicy, a także przedstawiciele kluczowych firm i koncernów, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniami.

Jednym z kluczowych punktów programu jest Forum Dystrybutorów Energii, które stwarza przestrzeń do rozmów o najważniejszych wyzwaniach branży. Dużym zainteresowaniem cieszy się także konferencja na temat magazynowania energii, połączona z warsztatami oraz prezentacjami produktowymi.

– Wyzwania PGE są związane z transformacją energetyczną. Przed nami dużo inwestycji: średnio rocznie inwestujemy 4 miliardy złotych. Naszą rolą jest bezpieczne dostarczenie energii do naszych klientów. Obsługujemy ich 6 milionów na obszarze obejmującym około 40 procent kraju. To duże wyzwanie i odpowiedzialność. Wszelkie działania związane są z tym, aby poprawić jakość naszych usług – co robimy każdego dnia, miesiąca, kwartału i roku – mówił Jacek Drozd, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A.

Specjaliści mają szansę uczestniczyć w licznych seminariach i panelach dyskusyjnych, poruszających kwestie geopolityczne, technologiczne i gospodarcze. W Strefie PGE Dystrybucja dla Wykonawców zainteresowane firmy mogą zapoznać się z ofertą współpracy i nowymi możliwościami inwestycyjnymi.

– Na targach posiadamy strefy związane z PGE Dystrybucja. Pierwsza skierowana jest do wykonawców – jest to nasza główna strefa, gdzie spotykamy się z przyszłymi i obecnymi kontrahentami, wyjaśniamy w niej, jak przejść procedurę i jak zostać naszym partnerem. W drugiej strefie znajdziemy prace pod napięciem, gdzie nasi pracownicy wykonują pokaz pracy pod napięciem. Jest to ciekawe, gdyż przeważnie prace na średnim napięciu odbywają się na terenach zalesionych czy polach – nie ma możliwości podejrzeć najnowszych technologii. Co ciekawe, te prace odbywają się bez przerwy w dostawie energii elektrycznej do każdego z odbiorców, czyli możemy to robić w sposób nieodczuwalny. W trzeciej strefie HR „Zostań energetykiem w PGE Dystrybucja”, zachęcamy młodzież z naszych szkół branżowych z całego terenu działania spółki do tego, by iść w stronę energetyki, poszukiwać tam miejsca dla siebie i w przyszłości rozpocząć współpracę z jednym z najbardziej solidnych pracodawców w województwie lubelskim – zachęcał Ewa Wiatr, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja.

ENERGETICS 2024 to wydarzenie skierowane do specjalistów z sektora energetyki, automatyki i elektroenergetyki, a także kadry zarządzającej odpowiedzialnej za techniczno-energetyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw.

Wstęp jest bezpłatny dla przedstawicieli branży po wcześniejszej rejestracji, która możliwa jest zarówno online, jak i na miejscu. Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na oficjalnej stronie internetowej targów.

Targi potrwają do 21 listopada, a organizatorzy zapraszają do odwiedzin codziennie od godziny 9.