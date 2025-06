Europejska Stolica Kultury ma już dyrektora

Potoroczyn został wybrany jednogłośnie – komisja konkursowa nie miała wątpliwości. Był jedynym kandydatem, ale – jak podkreślono – z imponującym CV i konkretnym planem działania. Kandydat uzyskał osiem głosów "za" i żadnego "przeciw". A plan ten będzie miał do zrealizowania z niemałym budżetem – 46 milionów euro, z czego aż 39 milionów to środki publiczne. Do tego dołożyć mają się także prywatni sponsorzy.

Nowa instytucja, nowa siedziba, nowe możliwości

Instytucja kultury „Europejska Stolica Kultury Lublin 2029” formalnie powstała decyzją Rady Miasta w grudniu 2024 r., a jej siedziba mieści się przy ul. Kapucyńskiej 4 – w samym sercu miasta. Na razie zatrudni 15 osób, ale docelowo liczba etatów ma wzrosnąć do 55 w roku kulminacyjnym.

Nowy dyrektor będzie odpowiadać za cały program artystyczny, logistykę wydarzeń oraz promocję – zarówno lokalnie, jak i na arenie międzynarodowej. Będzie też twarzą lubelskiej kultury na europejskich salonach.

Hasło? RE:UNION – i to nie przypadek

Lublin jako trzecie polskie miasto w historii (po Krakowie i Wrocławiu) sięgnął po tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Motywem przewodnim programu jest hasło „RE:UNION” – nawiązujące do Unii Lubelskiej i jubileuszu 25-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Program ESK ma opierać się na trzech filarach: Wspólnocie, Habitacie i Granicach. Brzmi poważnie? Tak, ale Lublin nie boi się ambitnych projektów.

Kim jest Paweł Potoroczyn?

Nowy dyrektor to nie tylko filozof (z dyplomem UW), ale też człowiek orkiestra: menadżer kultury, producent filmowy i muzyczny, dyplomata, a przede wszystkim sprawdzony lider. Pracował m.in. w Nowym Jorku, Londynie i Los Angeles, a przez osiem lat kierował Instytutem Adama Mickiewicza, promując polską kulturę na świecie.

Europejska Stolica Kultury - co to takiego?

Konkurs na Europejską Stolicę Kultury zrodził się 40 lat temu w Grecji. Coroczne obchody ESK w kolejnych europejskich miastach służą wzmocnieniu integracji Unii Europejskiej oraz prezentacji dorobku kulturowego poszczególnych krajów należących do wspólnoty.

Źródło: PAP