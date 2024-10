Filadelfia widziana z Lublina – to za sprawą lubelskiego portalu

Dzisiaj, o godzinie 16, odbędzie się pierwsze połączenie Lublina z Filadelfią. To trzecie miasto do którego możemy się przenieść po Dublinie i Wilnie. Pensylwańskie miasto zastąpi obraz z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

– Z wielkim entuzjazmem witamy dziś Filadelfię, która jako kolejne miasto dołączyła do tego niezwykłego projektu. Cieszymy się, że emitowane na żywo transmisje są tak pozytywnie odbierane przez nasze mieszkanki i mieszkańców, którzy z zaciekawieniem i sympatią integrują się z osobami po drugiej stronie portalu. Te niezwykłe instalacje zachęcają do wspólnego poznania, ponad wszelkimi granicami – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji.

W american dream oraz do irlandzkiego Dublina będziemy mogli wybrać się codziennie od 14 do 21 czasu polskiego. W tym czasie przenosiny będą w systemie rotacyjnym. W pozostałym czasie dalej będziemy mogli oglądać piękne Wilno.

Do 7 listopada w Filadelfii widoczny będzie John F. Kennedy Plaza (Love Park). Później portal zostanie przeniesiony na stałe do historycznej dzielnicy miasta.

– Pojawienie się portalu w sercu Filadelfii to ekscytujący moment dla naszego miasta, który umożliwia nowy sposób nawiązania kontaktu ze światem, co jest dla nas szczególnie istotne przed 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ten projekt jest celebracją ducha innowacyjności i jedności naszego miasta – mówi Michael Newmuis, Przedstawiciel Burmistrza Filadelfii.

PORTAL powstał w 2021 roku z inicjatywy litewskiego artysty Benediktasa Gylysa. Na początku za pomocą kamer mogliśmy się przenieść tylko do Wilna, ale od końcówki sierpnia doszedł jeszcze Dublin. Inicjatywa stała się symbolem szeroko pojmowanej komunikacji międzyludzkiej i współpracy międzykulturowej.

– Każda z tych instalacji przypomina, że dzielimy się czymś więcej niż tylko obrazem. Jest to wyjątkowa okazja do doświadczania naszego świata jako miejsca zjednoczonego wśród ludzi. Dołączenie Filadelfii to przełomowy moment w naszej misji tworzenia globalnej wspólnoty – mówi Benediktas Gylys, założyciel Portals.org.