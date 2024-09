Filharmonicy zagrają przed CSK dla poszkodowanych w powodzi. Liczy się każdy ofiarowany grosz

Koncert będzie nie tylko okazją do cieszenia się pięknem muzyki w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej pod batutą Marcina Mirowskiego, ale także do wsparcia tych, którzy zostali dotknięci dramatyczną powodzią w południowo-zachodniej Polsce.

Podczas koncertu Caritas Archidiecezji Lubelskiej będzie prowadzić zbiórkę pieniężną dla osób poszkodowanych przez powódź.

W programie koncertu znajdą się m.in. utwory Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Johannesa Brahmsa, a także fragmenty ścieżek dźwiękowych do filmów "Harry Potter", "Batman" i "Superman".

- To połączenie klasycznych dzieł oraz muzyki filmowej stworzy niepowtarzalną atmosferę, która, mamy nadzieję, poruszy serca i zainspiruje do solidarności z potrzebującymi. To wydarzenie to nie tylko uczta dla melomanów, ale również okazja do okazania wsparcia tym, którzy najbardziej go teraz potrzebują. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa i dzielenia się dobrem – zapraszają na koncert organizatorzy.