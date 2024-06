Gala Kultury za nami. Nagrody i pieniądze rozdane

– Jesteśmy w trakcie ważnego procesu ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Podjęliśmy to wyzwanie po raz drugi, będąc świadomymi oraz doceniając rolę, jaką odgrywa kultura w naszym mieście. Wykracza ona poza zwykłą możliwość uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych, czy realizacji własnych pasji twórczych. To jeden z najważniejszych znaków rozpoznawczych Lublina i obszar, który wyróżnia nas na tle innych miast. To wspólny sukces środowiska artystycznego, osób zatrudnionych w miejskich instytucjach kultury, organizacji pozarządowych, urzędników, ale także, co bardzo ważne, środowiska biznesu. Wsparcie płynące z tej strony jest istotnym bodźcem pobudzającym działalność środowiska twórców i animatorów kultury. Gratuluję Laureatom i życzę dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy, jaką Państwo podejmujecie – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Tegoroczna edycja wydarzenia była także okazją do spotkania przedstawicielek i przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych, zaangażowanych wspólnie z miastem w przygotowanie finałowej aplikacji w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Otrzymali oni z rąk prezydenta Żuka potwierdzenia dołączenia do Konsorcjum Unii Lubelskich Operatorów Kultury, zawartego w celu przygotowania kluczowych założeń programowych wniosku aplikacyjnego oraz współpracy na rzecz rozwoju kulturalno-społecznego Lublina.

– Gala Kultury to okazja do podziękowania za wkład w tworzenie ciekawej i angażującej oferty kulturalnej. Wyrazem naszego uznania są przyznawane raz do roku Nagrody Miasta Lublin, które trafiają do osób i instytucji zaangażowanych w rozwój oraz promocję lubelskiej kultury. W tym roku wydarzenie stało się także okolicznością do spotkania z osobami, które są aktywnie zaangażowane w starania Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Ich praca ma ogromne znaczenie dla nas i dla całej społeczności Lublina. Wierzymy bowiem, że proces ubiegania się o ten tytuł będzie impulsem do zmian w naszym mieście w wielu dziedzinach jego życia, zaczynając od kultury, poprzez m.in. politykę społeczną po rozwój gospodarki – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji.