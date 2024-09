Gwałciciel zatrzymany w Lublinie. Namierzyli go "łowcy głów"

- Mężczyzna poszukiwany był przez Komendę Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych listem gończym m.in. za dwa przestępstwa zgwałcenia. 52-latek dopuścił się tych przestępstw w październiku i listopadzie 2020 roku w Lublinie - informuje podkom. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP.

Przekazuje, że to zatrzymania mieszkańca Ustrzyk Dolnych doszło również w Lublinie, w ostatnią środę. Mężczyzna zaraz po tym trafił do zakładu karnego. Ma do odbycia karę 3 lat więzienia. Ujęcie go to efekt skutecznych działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób lubelskiej KWP.

Karbowniczek przypomina, że każdy kto ma wiedzę o miejscu ukrywania się osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości może przekazać te informacje bezpośrednio lubelskim "łowcom głów" telefonując pod nr: 798 003 676.