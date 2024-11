¡Hola Barcelona! Z lubelskiego lotniska do kraju corridy

Linia lotnicza Ryanair ogłosiła kolejną destynację z lubelskiego lotniska. W sezonie wakacyjnym 2025 polecimy do słonecznej Katalonii – stolicy architektury Antonio Gaudiego. Na piękne wybrzeże Costa Brava dolecimy do lotniska w Gironie.

– Dopiero co świętowaliśmy obsługę przez nasze lotnisko milionowego pasażera linii Ryanair, życząc sobie nowych połączeń z Lublina, a już mamy świetnie wiadomości. Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji przewoźnika, to rozwinięcie naszej wieloletniej współpracy. Jestem przekonany, że kierunek ten, dzięki swojej wszechstronnej ofercie i urokowi Barcelony będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem pasażerów przez cały rok – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Matuszczyk.

Barcelona jako stolica Katalonii oraz cały region co roku przyciągają tłumy turystów. Dzięki rozbudowanym połączeniom kolejowym, autobusowym oraz drogowym, w łatwy sposób z lotniska Barcelona-Girona dostaniemy się do różnych rejonów Katalonii oraz możemy wybrać się w dalszą podróż, np. w Pireneje, do Andory czy na zachód Francji.

Loty do Girony z lubelskiego lotniska odbywać się będą dwa razy wy tygodniu (poniedziałki oraz piątki). Ryanair zapowiedział, że będą one nie tylko w sezonie wakacyjnym, a przez cały rok. Barcelona to czwarty kierunek oferowany z lubelskiego lotniska przez tę linię. Obecnie przewoźnik lata do Londynu, Mediolanu, Dublina i sezonowo do Gdańska.

Bilety można już rezerwować na stronie internetowej przewoźnika.