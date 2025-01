Icemania szykuje się na ferie. Będą promocje

Promocyjne ceny na lodowisku Icemania mają obowiązywać przez dwa tygodnie laby.

– W ferie zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na łyżwach na nasze lodowisko Icemania. Przygotowaliśmy wyjątkowe promocje i atrakcje, aby zarówno dzieci, jak i całe rodziny mogły spędzić czas aktywnie i radośnie. Dbamy o bezpieczeństwo i świetną atmosferę, dlatego zachęcamy do zaplanowania zimowego wypoczynku na lodowisku – mówi Monika Lipińska, wiceprezes zarządu MOSiR Bystrzyca w Lublinie.

Na początek ferii na lodzie w planie nocna jazda (15 lutego). Icemania będzie otwarta od godz. 21.30 aż do północy, a bilety nie będą iały limitu czasu czyli korzystanie ze ślizgawki będzie nieograniczone.

W trakcie ferii (od poniedziałku do piątku) wprowadzone zostaną także promocyjne ceny wejściówek

15 zł zamiast 19 zł – bilet ulgowy,

zamiast 19 zł – bilet ulgowy, 19 zł zamiast 25 zł – bilet normalny,

zamiast 25 zł – bilet normalny, 30 zł zamiast 39 zł – bilet rodzinny 1+1.

A w weekendy skorzystają rodziny. Bo w soboty i niedziele wejściówki na wejściówki 1+1 można otrzymać 20 procent rabatu.

Darmowe bilety będą do zgarnięcia codziennie. Zaplanowano je do wygrania w konkursach, które organizować ma w trakcie ferii Icemania. Szczęściarze, którzy je zdobędą, będą mogli te bilety wykorzystać później, między 3 a 23 marca. każdego dnia ferii rozdanych zostanie od 10 do 15 nagród.

Przypomnijmy, że w tym roku ferie zimowe w Lubelskiem potrwają od 17 lutego do 2 marca. W tym samym czasie odpoczywać mają uczniowie z województw: łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.