Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, sytuacja na lubelskich drogach nie jest zła. - Wszystkie drogi w mieście są przejezdne. Główne ciągi komunikacyjne solą posypujemy od godz. 19 wczoraj - zapewnia rzecznik ZDiTM, Monika Fisz.

Mimo podejmowanych działań, jezdnie bywają śliskie, więc kierowcy jeżdżą wolniej. Niewielkie opóźnienia notowały dzisiaj autobusy miejskiej komunikacji w Lublinie. Według zarządu dróg, pasażerowie czekali na nie średnio o 10 minut dłużej niż zwykle. Problemy te dotyczyły głównie linii prowadzących poza miasto, jak te w kierunku Konopnicy, Kawki, czy Zawieprzyc.

W odróżnieniu od polskich kolei, które w nocy notowały poważne problemy (część elektrycznych pociągów stanęła z powodu oblodzenia linii), transport kołowy ma się o wiele lepiej. Nie mamy informacji o żadnych poważnych awariach autobusów i trolejbusów lubelskiego przewoźnika. Drobny incydent z niedomykającym się drzwiami zdarzył sie jedynie na ul. Jana Pawła II na linii nr 150. Z powodu usterki pasażerowie zostali wyproszeni z pojazdu i zaczekać na następny.

Jak mówią lubelscy urzędnicy koszt zimowego utrzymania miasta licząc tylko od wczorajszego wieczoru do dzisiaj do godz. 5 rano wyniosły ok. 340 tys. zł.

- W pierwszej kolejności odśnieżane są główne ulice miasta, następnie pozostałe, według obowiązujących trzech standardów. Tereny niebędące w stałym utrzymaniu są monitorowane i odśnieżane w zależności od potrzeb, czyli w tzw. trybie interwencyjnym, na zgłoszenie. Odśnieżanie interwencyjne jest realizowane po wcześniejszym udrożnieniu ulic i terenów objętych stałym utrzymaniem - tłumaczy Monika Fisz.

Sami mieszkańcy mówią nam, że ulice i chodniki na głównych ciągach komunikacyjnych wyglądały dzisiaj dobrze, trochę gorzej było na uliczkach osiedlowych, a które często odpowiadają poszczególne wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie. Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania miasta można składać pod nr 81 466 57 89 (do godz. 21) w nocy przyjmuje je również straż miejska.

Niestety prognoza pogoda dla kierowców nie jest najlepsza. IMGW wydał ostrzeżenia o marznących opadach lub mżawce, które powodują oblodzenie jezdni. To zjawisko przewidywane jest na niemal całym obszarze województwa lubelskiego nie licząc jego północnej części (czyli poza bialskim, łukowskim, radzyńskim i ryckim). Ostrzeżenia obowiązują do godz. 19.