Jakby zniknęło kilka miast. "Szczyt" na cmentarzach w Lubelskiem

Ale nie tylko wirus

Lekarze wskazują też na inny powód. – Przyczyna takiego wzrostu zgonów jest prosta – pandemia. Nie chodzi jednak tylko o zgony covidowe, ale też o pacjentów niezakażonych, którzy nie doczekali planowego zabiegu albo nawet diagnostyki. Niestety przez taką, a nie inną organizację pracy ochrony zdrowia w pandemii większość szpitali specjalistycznych, a także powiatowych, była dosłownie zapchana przez zakażonych – podkreśla Leszek Buk, prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej. – To niestety odebrało szansę pacjentom, którzy mimo poważnych schorzeń mogliby przeżyć, ale nie było dla nich miejsca.

Do tak alarmujących statystyk przyczyniła się także nasza nieufność do szczepień, a także unikanie fachowej pomocy medycznej i zbyt późne zgłaszanie się do lekarza. – Pacjenci z Covid-19 trafili do szpitala już w bardzo zaawansowanym stanie, a często ich pierwszy kontakt ze służbą zdrowia był dopiero w momencie, kiedy z domu zabrała ich karetka – zwraca uwagę prof. Mirosław Czuczwar, kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK1 w Lublinie. – To jest niestety związane z bardzo sceptycznym podejściem do pandemii, charakterystycznym dla wschodnich województw. Skutkiem było zajmowanie miejsc w szpitalach głównie przez pacjentów covidowych, w większości przeciwników szczepień, i tym samym ograniczenie dostępu do leczenia pacjentom niezakażonym, którzy też potrzebowali pilnej pomocy.

Zjawisko nadmiarowych zgonów dotyczy praktycznie wszystkich dziedzin, w tym onkologii czy kardiologii. – Odwoływanie zabiegów i przesuwanie ich na odległe terminy z powodu lawinowo rosnącej liczby pacjentów covidowych, musiało przynieść takie skutki – dodaje prezes Buk.

„Szczyt” na cmentarzach

– W ostatnim czasie widać zwiększoną liczbę pochówków o kilkanaście procent – przyznaje Klaudia Malec z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu, która nadzoruje działalność cmentarza komunalnego. Zapewnia, że mimo to pogrzeby odbywają się na bieżąco.

Zarządca zamojskiego cmentarza przyznaje, że dodatkowych 90 miejsc, które udało się wygospodarować w ostatnim czasie przy zmianie ogrodzenia, sprzedano błyskawicznie.

– Cmentarz komunalny był powiększany jeszcze przed pandemią, nie mamy żadnych kłopotów z organizacją uroczystości pogrzebowych. Wszystkie odbywają się na bieżąco – mówi z kolei Tadeusz Wagner, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim. Przedsiębiorstwo zarządza komunalną nekropolią. – Jedyna zmiana, jaka zaszła w czasie pandemii, to zasady sprzedaży miejsc pochówków. Można je kupić jedynie na aktualne potrzeby, nie ma możliwości zakupu grobu z myślą o przyszłości – podkreśla dyrektor.