"Jej projekt niesie nadzieję" grafika studentki KUL pojawi się na ścianie hospicjum

W konkursie „Bliżej Chorych” organizowanym przez Hospicjum Dobrego Samarytanina oraz Stowarzyszenie Anthill udział brało 26 prac. Wszystkie zostały ocenione przez architektów KUL, Politechniki Lubelskiej, miejski konserwator zabytków oraz przedstawiciele organizatorów. - Nie było przypadkowych propozycji, zetknęliśmy się z dużym profesjonalizmem uczestników konkursu. Bardzo nas cieszy dobry poziom i odzew - podkreśla Paweł Snopek z Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.

Zwyciężyła praca Aleksandry Matuszczak, studentki II stopnia architektury krajobrazu KUL.

W projekcie studentki dominują żonkile. Jak tłumaczy autorka pracy, są one dla niej symbolem drogi „tu i tam”.

- Człowiek podąża drogą, coś się kończy, a jednak też zaczyna. To przejście chciałam ukazać w kolorze, w towarzystwie kwiatów, konkretnie żonkili, którymi pracownicy i wolontariusze hospicjum obsadzają miejskie przestrzenie – tłumaczy Aleksandra Matuszczak. - Chory idzie do hospicjum i z niego nie wychodzi, ale przecież miejsce to odwiedzają jego bliscy, codziennie ktoś kieruje swe kroki do pracy, przekracza próg hospicjum. Zamiast na czarną szybę spojrzy na pozytywny obraz z rzeką, niebem i kwiatami – nie kryje zadowolenia Aleksandra Matuszczak.