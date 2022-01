Ranking liceów i techników. Większość szkół w Lubelskiem zalicza spadek

W ogólnopolskim rankingu stu najlepszych ogólniaków w kraju znalazło się sześć szkół z Lubelskiego. To: I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie (31. miejsce), III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie (56. miejsce), LO im. Jana III Sobieskiego w Lublinie (58 miejsce), I Społeczne LO im. Unii Europejskiej w Zamościu (66. miejsce), Prywatne LO im. Królowej Jadwigi (70.) oraz II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego (99.)

Znalezienie się wśród najlepszych szkół w kraju jest oczywiście powodem do dumy. Wystarczy jednak porównać, jakie pozycje poszczególne szkoły zajmowały we wcześniejszych rankingach, by dowiedzieć się, że to kolejny rok spadków. „Staszic” dziś na 31. miejscu wcześniej był odpowiednio na pozycji 18., 19. i 25. „Jadwiga” dziś na pozycji 70. przed rokiem była na miejscu 44. a „Zamoj” spadł w ciągu roku z pozycji 93. na 99. Tylko dwie szkoły pną się w rankingu. „Sobieski”, w tamtym roku klasyfikowany na miejscu 58. awansował ze 127. W tym roku 56. miejsce zajęła „Unia”, która wcześniej zajmowała odpowiednio miejsca 78. i 100.

- Cieszymy się oczywiście z zajętej lokaty, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wypracowali ją uczniowie, którzy przez ponad półtora roku uczyli się zdalnie. Do egzaminów podchodzili w dużym stresie, bo do końca nie wiedzieli, jak ten egzamin będzie wyglądał. Nie bez problemów uczestniczyli też w olimpiadach. Powiem na przykładzie mojego syna, który termin 3 etapu miał przekładany trzykrotnie, przy czym ostatecznie zdawał już w czasie matur – mówi Grzegorz Lech, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej.

Matura i olimpiada

I ten trudny czas zauważyć można, śledząc wyniki ogólnopolskiego rankingu maturalnego. Uwzględniono w nim szkoły, których uczniowie osiągnęli m.in. wynik powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki. I tu, ponownie najlepszy okazał się „Staszic” (46 miejsce, ale rok wcześniej - 33), zamojska „Unia Europejska” (jest 56. ale była 47), „Zamoj” (jest 96., przed rokiem był 91.) Ponownie jedyne awansujące szkoły to „Unia” (60 pozycja a była odpowiednio 89,100,78) i „Sobieski” (jest 68., a był 138).

Podobnie w rankingu olimpijskim biorącym pod uwagę sukcesy uczniów poszczególnych w olimpiadach przedmiotowych. Najlepiej wypadło Prywatne LO im. Królowej Jadwigi (dziś na 13, a wcześniej odpowiednio na 20, 17 i 91 miejscu). Na 16. pozycji wśród szkół w całej Polsce uplasował się „Staszic”, dla którego jest to jednak spadek z 10,12 i 13 miejsca w latach ubiegłych. Potem następują już tylko awanse. 34 miejsce to „Sobieski” (było 72), 45. miejsce dla Unii (tak jak przed rokiem, przed dwoma laty było to miejsce 102), 57. miejsce dla XXI LO im. św. Stanisława Kostki (było 84), 58. miejsce dla Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. (było 97). Ranking zamyka I LO im. ONZ w Biłgoraju (jest 94., było 87.).

Covid i bezpieczeństwo

- Radość jest ogromna, bo udało nam się utrzymać pierwsze miejsce wśród liceów ogólnokształcących w województwie lubelskim – mówi Monika Łakuta, wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. Pytana o spadki biorąc pod uwagę rankingi ogólnopolskie widzi w tym skutek epidemii konorawirusa. – Wyniki mogły być słabsze, bo to była trudny czas, Przed maturami nie było takiej pracy w szkołach, do jakiej przez lata byliśmy przyzwyczajeni. W warunkach zdalnych było nieco mniej próbnych egzaminów i pracy z arkuszami.

- Do wszystkich rankingów podchodzić należy z dużym dystansem, bo wyniki z roku na rok mogą się bardzo zmienić. Ranking Perspektyw promuje np. mniejsze szkoły. Już jeden olimpijczyk daje w nich ogromny awans. W dużych szkołach sprawa tak banalna jak funkcjonowanie w danym roku jednej więcej niż zwykle klasy maturalnej przełoży się na znacznie gorszą pozycję – uważa natomiast dyrektor „Unii” i dodaje, że kierowana przez niego placówka zmieniła koncepcję nauczania. Najważniejsze nie są wyniki, a rozwój ucznia, czy jego bezpieczeństwo psychiczne. Stopnie są tylko ich pochodną. – Jeśli w kolejnych rankingach utrzymamy tendencję wzrostową, świadczyć to będzie najlepiej, że taka koncepcja jest sukcesem.

Szkoła na piątkę

W ogólnopolskim rankingu techników najlepiej wypadło Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r., które utrzymało 5. pozycję w kraju. Lubelskie Technikum Ekonomiczno-Handlowe (ZS nr 1), które w ubiegłym roku było na 58 pozycji, znalazło się tym razem na 36. miejscu. Tuż za nim, na miejscu 40. znajduje się Technikum nr 4 (ZST im. M. Skłodowskiej-Curie) z Puław (w ubiegłym roku na 89 pozycji). Powodów do zadowolenia nie ma Technikum Ekonomiczne (ZSE im. A. i J. Vetterów), które spadło z 55 na 58. miejsce. Wielki awans odnotowało za to Technikum Chemiczne (ZSChiPS). Dziś na pozycji 93., a poprzednio na 148. Co ciekawe, we wcześniejszych latach zajmowało odpowiednio pozycję 31. i 28. Skąd tak duże skoki?

- Trudno powiedzieć, czym jest to tak naprawdę spowodowane – przyznaje Barbara Sieńko, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie. – Myślę, że wiele zależy od tego, jaka młodzież trafia do nas po szkole podstawowej. Jeśli ambitna i chętna do pracy to oczywiście zajmie dużo wyższą lokatę przy takim samy wsparciu nauczycieli jak inne dzieci. Muszę jednak przyznać, że gdy trafiają do nas „słabsze” dzieci to osiągane przez nich wyniki, nawet gdy są gorsze, dają nam znacznie większą satysfakcję. Cieszymy się, że udało nam się do nich dotrzeć i rozbudzić w nich zainteresowania.

Sieńko uważa, że rodzice pomagający dzieciom wybrać nową szkołę powinni przede wszystkim patrzeć na zainteresowania dziecka, zawód który chce wykonywać w przyszłości lub kierunek studiów, który sobie wstępnie wybrał. Dopiero potem warto zwracać uwagę na rankingi.

- Ważne, żeby brać pod uwagę nie tylko ostatni raport a wyniki z kilku kolejnych lat – uważa.

Egzaminacyjna huśtawka

W ogólnopolskim rankingu maturalnym, wśród szkół z lubelskiego, najwyżej bo na 12 miejscu uplasowało się Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. (w latach wcześniejszych odpowiednio na pozycji 6.,5.,7.), W pierwszej setce znajdujemy też Technikum Chemiczne (ZSChiPS) (jest 40., a było 95.), Technikum nr 4 w Puławach (jest na 47., a było 95.), Technikum Zawodowe nr 2 (ZS nr 2) w Lubartowie (jest 63., było 162.), Technikum Ekonomiczno-Handlowe (ZS nr 1) (jest 79., było 104.) i Technikum Ekonomiczne (ZSE im. A. i J. Vetterów) (jest 94., było 79).

- Powodów spadku w rankingu maturalnym upatruje w epidemii i związaną z nią nauką zdalną, która jest z nami od lat – mówi Małgorzata Myśliwiec, wicedyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie, w ramach którego działa Technikum Elektroniczne. – Mimo wszystko wyniki rankingu i utrzymania piątego miejsca wśród szkół z całego kraju jest dla nas ogromnym sukcesem. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, nauczycieli, ale tez rodziców, którzy współpracują ze szkołą i wspaniale ukształtowali swoje dzieci.

Ranking najlepszych liceów ogólnokształcących w województwie lubelskim

I LO im. Stanisława Staszica III LO im. Unii Lubelskiej LO im. Jana III Sobieskiego I Społeczne LO im. Unii Europejskiej Prywatne LO im. Królowej Jadwigi II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego XXI LO im. św. Stanisława Kostki I LO im. Józefa I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej IX LO im. Mikołaja Kopernika II LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Ranking najlepszych techników w województwie lubelskim