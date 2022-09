Wyniki finansowe Zakładów Azotowych „Puławy”. Zysk o ponad 10 razy większy

W pierwszej połowie roku Grupa Azoty „Puławy” osiągnęła prawie 5 mld zł przychodów, a jej zysk netto wzrósł z 83 mln zł przed rokiem to 853 mln zł. To jeden z najlepszych wyników chemicznego kombinatu w historii. I to mimo wysokich cen gazu.