Lubelska Karta Miejska. Już nie trzeba się spieszyć, żeby mieć tańsze przejazdówki

Lubelska Karta Miejska potwierdza, że dany pasażer płaci podatki w Lublinie, co uprawnia go do tańszych biletów okresowych w komunikacji miejskiej. Do dziś wyrobiło ją sobie niemal 26 tys. osób. Te, które zrobiły to najwcześniej, musiały się liczyć z tym, że ich LKM wygaśnie z końcem 2021 r., jeśli nie przyjadą do urzędników z dokumentami potwierdzającymi, że wciąż płacą podatki w Lublinie.

Wczoraj ZTM ogłosił, że jednak nie trzeba się spieszyć z dokumentami. – Identyfikatory LKM, których ważność upłynie z dniem 31 grudnia 2021 r. zostają automatycznie przedłużone do 30 czerwca 2022 r. – przekazuje Monika Fisz, rzeczniczka ZTM. Tłumaczy, że dzięki temu pasażerowie nie będą musieli się ustawiać w kolejkach do punktów obsługi przy ul. Zielonej i Nałęczowskiej. – Zmiana miała na celu minimalizację ryzyka związanego z pandemią.

Oznacza to, że posiadacze najstarszych kart dopiero wiosną będą musieli potwierdzić to, że wciąż przysługuje im znacznik LKM. Jako dowód będą musieli przedstawić np. pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za rok 2021. I będą mogli to zrobić także zdalnie.

Po 1 stycznia, aby przedłużyć ważność LKM, nie będzie trzeba się fatygować z dokumentami do ZTM lub jednego z Biur Obsługi Mieszkańców. Wniosek będzie można również złożyć poprzez stronę internetową lubika.ztm.lublin.eu, załączając do niego wymagane dokumenty w postaci plików w formacie .pdf.

– Wniosek o przedłużenie LKM zostanie rozpatrzony w terminie do pięciu dni roboczych od dnia złożenia wniosku – dodaje Fisz. – Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku identyfikator LKM zostanie niezwłocznie zapisany na indywidualnym koncie użytkownika w systemie Lubika ze wskazaniem końcowego terminu ważności.

Osobista wizyta w punkcie ZTM lub Biurze Obsługi Mieszkańców będzie konieczna tylko w przypadku wyrabiania sobie Lubelskiej Karty Miejskiej po raz pierwszy.