KO podsumowała kampanię do Parlamentu Europejskiego: Wybierzcie przyszłość w Europie!

„Jedynka” listy KO w województwie lubelskim podkreśliła, że kampania była bardzo intensywna i pracowita.

– Było mało czasu, staraliśmy się być we wszystkich 20 powiatach i w czterech miastach na prawach powiatów. Mijaliśmy się na szlaku kampanii, witaliśmy się i wspieraliśmy się – mówiła posłanka Wcisło, dodając że były też trudne momenty, niemniej jednak za kampanię wszystkim dziękuje, nawet tym, którzy sceptycznie podchodzili do postulatów KO.

Zanim parlamentarzystka podsumowała kampanię, zachęcając mieszkańców regionu do pójścia na wybory, złożyła najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, najbliższym żołnierza zmarłego po incydencie na granicy polsko-białoruskiej.

– Jako parlamentarzystka ale także jako matka dorosłego syna nawet nie umiem sobie wyobrazić, co czują bliscy po stracie młodego dwudziestoletniego żołnierza. Szanowni Państwo wszyscy wiemy, co dzieje się na naszej wschodniej granicy. Jesteśmy w trakcie wojny hybrydowej z Białorusią, dlatego tak niezwykle ważna jest aby w kwestiach bezpieczeństwa obywateli naszych granic mówić jednym głosem, aby nie uprawiać polityki na trumnach, bo dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo naszego kraju – podkreśliła Marta Wcisło. Posłanka poinformowała, o działaniach jakie premier Donald Tusk podjął w związku z tymi wydarzeniami. – Po pierwsze szanowni państwo odsunął od pełnienia funkcji zastępcy prokuratora wojskowego, który odpowiada za akcję związaną z żołnierzami. Ponadto zostały podjęte działania w zakresie przygotowania przepisów dotyczących użycia broni. Tych przepisów nie ma, a żołnierze muszą mieć jasne wytyczne kiedy mogą użyć broni w związku z zagrożeniem swojego życia ale także w związku z obroną naszych granic – powiedziała posłanka Wcisło i dodała, że niezwykle ważne jest aby w kwestiach bezpieczeństwa mówić jednym głosem. – Najważniejsze jest bezpieczeństwo i o tym bezpieczeństwie chce mówić w Parlamencie Europejskim. Jeśli będę miała taką szansę chcę mówić o tym aby stworzyć komisję do spraw bezpieczeństwa w Parlamencie Europejskim. Chcę mówić o tym aby Parlament Europejski, Komisja Europejska przeznaczyła środki na bezpieczeństwo wschodniej granicy. Chcę mówić także o szeroko rozumianym bezpieczeństwie gospodarczym, w tym bezpieczeństwie rolników w gospodarce rolnej i o wielu innych kwestiach dotyczących regionu i kraju – podkreśliła Marta Wcisło.

Posłanka zwróciła uwagę, jak ważne jest nasze członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

– Ta wspólnota jest oparta na wartościach, o które walczyły pokolenia Polaków. Nie możemy pozwolić na to, aby w parlamencie znalazły się osoby, które chcą rozbić tą wspólnotę, chcą osłabić pozycję Polski na arenie europejskiej i międzynarodowej. Dlatego tak ważne jest aby pójść na wybory i głosować na kandydatów, którzy chcą wzmocnienia Polski na arenie międzynarodowej i w Parlamencie Europejskim – podkreśliła i zaapelowała: – Wybierzcie przyszłość dla naszych dzieci i dla naszych wnuków. Wybierzcie przyszłość w Europie! Idźcie na wybory! Głosujcie na listę Koalicji Obywatelskiej – zakończyła.

Podczas piątkowej konferencji głos zabrały jeszcze dwie kandydatki KO, startująca z szóstego miejsca Bożena Lisowska, randa Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Beata Krzewińska, która znalazła się na 10. pozycji i zamyka listę

– Szanowni Państwo już w najbliższą niedzielę, 9 czerwca, podejmijcie ważną decyzję nie tylko dotyczącą przyszłości i wizji Europy, ale także wizji Polski. Będą to naprawdę ważne wybory, dużo ważniejsze niż te do Parlamentu Europejskiego sprzed pięciu lat ponieważ geopolityczna sytuacja w jakiej się znajdujemy jest dużo bardziej skomplikowana. Na wschodzie trwa otwarta wojna po agresji Rosji na Ukrainę, na białoruskiej granicy Łukaszenka bez przerwy organizuje prowokacje, a w Europarlamencie są osoby, które kwestionują Unii Europejską jako wspólnie przyszłościowy byt. Na listach do Parlamentu Europejskiego jest w wielu eurosceptyków, którzy idą tam, jak sami mówią cytuje: „Żeby rozwalić tą wspólnotę od środka”. To jest bardzo negatywny trend, niebezpieczny i takich kandydatów do Parlamentu Europejskiego mamy nie tylko na listach w Polsce ale na listach we Włoszech, Francji i w innych krajach Unii Europejskiej. Dlatego tak bardzo ważne jest abyście głosowali na tych, którzy podzielają wartości, które stworzyła wspólnota europejska: to jest poszanowanie praw człowieka, tolerancja , państwo prawa, wolność i niezależność wszystkich krajów tworzących wspólnotę – mówiła Bożena Lisowska i zachęcała do głosowania na kandydatów Koalicji Obywatelskiej, która jest za silną Polską w bezpiecznej i rozwijającej się Europie.

Beata Krzywińska przypomniała, że w Unii Europejskiej jesteśmy już od 20 lat, a 10 lat przed wejściem do UE intensywnie przygotowywaliśmy się do tego momentu.

– Momentu, który przyniósł nam pokój, dobrobyt, poprawę jakości życia oraz poszanowanie naszej kultury i naszego dziedzictwa – mówiła kandydatka KO. - Lubelszczyzna idzie do Parlamentu Europejskiego z własnymi inicjatywami. Chcemy mieć silną reprezentację w zakresie kształtowania wspólnej polityki rolnej, która jest jedyną wspólną polityką rolną. Chcemy mieć wpływ na to ,co zdarzy się niedługo czyli na integrację Ukrainy z Unią Europejską, być przy tym i bronić swoich interesów przedsiębiorców, mieszkający tutaj na tych terenach czyli wschodniej części Unii Europejskiej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w najbliższą niedzielę, 9 czerwca. Głosowanie potrwa w godz. 7:00 – 21:00.