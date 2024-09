Kolejne wygrane w naszym regionie. Tym razem ktoś zgarnął Szybkie 600 i Gorącą kasę

W chełmskim punkcie Lotto przy ul. 3-go Maja w czwartek tuż przed południem grający za 2 złote zawarł kupon, na którym trafnie wytypował 6 z 32 liczb. Główną wygraną w Szybkie 600 – po 600 złotych co tydzień przez cały rok (52 x 600 zł) dały liczby: 1, 8, 17, 24, 30 i 32.

Losowania Szybkie 600 odbywają się codziennie co 4 minuty w godz. 6:36 - 23:52. Grający wybiera 6 liczb z 32. Może wybrać je samodzielnie, zagrać na chybił trafił zarówno w punkcie LOTTO, jak i online, bądź w sposób mieszany (Mix) w punkcie sprzedaży. Główna nagroda to 600 zł tygodniowo wypłacane przez cały rok. Stawkę zakładu można także zwiększyć (od 2 do 10 razy), a wtedy do wygrania będzie maksymalnie aż 6000 zł wypłacane co tydzień!

W czwartek główna wygrana w Ekspres Losy padła także w kolekturze przy ul. Kaczeńcowej 1A w Lublinie. Grający za 5 zł kupił los na loterii „Gorąca kasa”. Znalazł na nim wszystkie 10 gorących liczb na polu twoje liczby, a to oznaczało główną nagrodę 5500 zł. Nagród I stopnia jest Az 440, z czego do wygrania pozostało jeszcze 179.