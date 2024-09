Latają aż miło. Takiej liczby pasażerów w lubelskim porcie jeszcze nie było

Na lubelskim lotnisku odnotowano rekordową liczbę pasażerów od początku jego istnienia. W sierpniu z usług PLL skorzystało blisko 57 tys. pasażerów.

- Wpływ na rekordowe osiągnięcia miała przede wszystkim różnorodna oferta połączeń wakacyjnych. Razem z naszymi partnerami z branży turystycznej udało nam się zaproponować mieszkańcom Lubelszczyzny atrakcyjne kierunki na wakacje. Ciesząc się z tegorocznych osiągnięć, mogę tylko dodać, że już pracujemy nad tym, aby przyszłoroczna oferta była jeszcze ciekawsza – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Matuszczyk.

To jednak jeszcze nie czas na podsumowanie całych wakacji. Sezon na wakacyjne loty w Porcie Lotniczym Lublin trwa do października. Z Lublina wciąż możemy polecieć do tureckiej Antalyi, na greckie wyspy Rodos oraz Kretę, do słonecznego Egiptu oraz Tunezji. Dużym zainteresowaniem wśród podróżnych cieszy się także Chorwacja, Bułgaria oraz Włochy.

Na wakacje z lubelskiego lotniska możemy także polecieć nad polskie morze. Loty do Gdańska obsługiwane są dwa dni w tygodniu – w poniedziałki i czwartki.

Pierwszych pasażerów port obsłużył w grudniu 2012 roku.