Konfederacja sypnie kasą dla rodziców

Podczas środowej konferencji prasowej lubelska Konfederacja przedstawiła swoje pomysły na unowocześnienie systemu szkolnictwa. Nowością ma być przede wszystkim wprowadzenie bonu oświatowego. To pieniądze, które dostanie rodzic i przekaże szkole, której sposób nauczania i jakość byłyby ich zdaniem najlepsze dla dziecka. Dzięki temu szkoły mają ze sobą konkurować, aby otrzymać pieniądze i móc uczyć dziecko. Stanowiłoby to potwierdzenie, że jakość nauczania w danej szkole jest na wysokim poziomie. Ponadto Konfederacja chciałaby, aby nagradzani dodatkowymi pieniędzmi byli nauczyciele, którzy dają od siebie więcej niż przeczytanie tekstu z podręcznika i zadanie pracy domowej.

- Jakość uczenia będzie lepsza, gdy jakość pracy nauczycieli będzie lepsza. Szkoły państwowe i prywatne będą bardziej walczyć o ucznia i się starać. Szkoła stanie się takim przedsiębiorstwem, które będzie zatrudniało najlepszych fachowców, bo będzie im zależało, żeby było u nich jak najwięcej uczniów. Nauczyciele będą sprawdzani przez rodziców i uczniów. To rodzice powinni decydować, w której szkole chcą uczyć swoje dziecko za pomocą tego bonu, a dyrekcja będzie decydowała czy dany nauczyciel sprawdza się w swojej roli i czy zasługuje na dodatkowe pieniądze. Wzrośnie również konkurencyjność wśród samych nauczycieli – mówi Bartłomiej Pejo, kandydat do sejmu z list lubelskiej Konfederacji.

Konfederacja porównuje to do sytuacji z branży medycznej, gdzie najlepsze szpitale w kraju to są te, gdzie medycy są opłacani najlepiej, za czym idzie lepsza jakość ich pracy. Partia twierdzi, że obecny system wynagradzania nauczycieli jest archaiczny i demotywujący, a pensje są z góry określone i osoba, której szczególnie zależy na uczniach i tak nie ma szans na podwyżkę. Jeśli szkoła jednak nie spełniłaby oczekiwań rodzica czy ucznia, będzie można wycofać połowę bonu tj. prawdopodobnie 3,5 tys. złotych i przenieść dziecko do innej placówki.