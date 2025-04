Od 1 lipca 2025 roku w Lublinie ma obowiązywać nowy system naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych w budynkach wielorodzinnych. Stawka zostanie powiązana ze zużyciem wody i wyniesie 13,20 zł za każdy metr sześcienny (przy selektywnej zbiórce). W grudniu Rada Miasta przegłosowała uchwałę w tej sprawie. Od samego początku decyzja budzi kontrowersje wśród części mieszkańców i spółdzielni.

Nowy system, jak argumentują władze miasta, ma uszczelnić system opłat i objąć osoby, które dotąd nie składały deklaracji śmieciowych. Według szacunków może to dotyczyć 40-50 tys. osób.

– Zaproponowane stawki są niższe, bo uszczelnimy system – mówił w grudniu wiceprezydent Tomasz Fulara. – Obecnie deklarację śmieciową w Lublinie złożyło ok. 290 tysięcy osób, a według GUS nasze miasto ma 340 tysięcy mieszkańców. Za te brakujące 50 tysięcy ludzi płacą zarejestrowani w systemie. Uszczelnimy ten system wzorem innych miast. Podstawą do weryfikacji liczby osób zarejestrowanych w danym lokalu będzie zużycie wody. To jest bardziej sprawiedliwe – tłumaczył Fulara.