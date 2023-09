Kredyt 2% Jak wielkie mieszkanie możemy kupić w Lublinie?

Jak wyliczyli eksperci portalu RynekPierwotny.pl, Bezpieczny Kredyt 2% pozwala na zakup dużo większego lokum niż w przypadku tradycyjnej hipoteki. Sprawdzili to na przykładzie dziesięciu największych miast w Polsce. Różnica względem standardowej oferty banku sięga 60 proc.

– Ta sytuacja wynika z faktu, że krajowe banki zachęcając do zaciągania Bezpiecznych Kredytów 2%, na ogół zrezygnowały z marży przez pierwsze 5 lat. Taka oferta oznacza efektywne oprocentowanie dla klienta wynoszące tylko 2,00% w ciągu 60 miesięcy – tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Z analizy ekspertów wynika, że spory metraż mieszkania można zakupić na Bezpieczny Kredyt 2% w Lublinie. Singiel może nabyć lokum o maksymalnej powierzchni 43,2 m kw., a rodzinę 2+1 stać na metraż oscylujący na poziomie 81,8 m kw.

W przypadku tradycyjnego kredytu możliwy maksymalny metraż, jaki może nabyć singiel, jest dużo mniejszy: w czerwcu 2023 roku było to niespełna 27 m kw. Z kolei rodzina 2+1 zaciągając tradycyjną hipotekę, mogła nabyć mieszkanie o powierzchni 50,9 m kw.

– Ze względu na budżetową dopłatę i nietypową formułę spłaty „Bezpiecznego Kredytu 2%” nikogo nie powinno dziwić, że ustawia się po niego coraz dłuższa kolejka chętnych. Przede wszystkim tysiące nieźle zarabiających Polek i Polaków do 45. roku życia odzyskało zdolność kredytową na zakup mieszkania. Po drugie: przez 10 lat dopłat do kredytu, będzie on spłacany w formule malejących rat kapitałowo-odsetkowych – tłumaczy Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – To bardzo ważne! W tym okresie spłacona zostanie bowiem znaczna część kapitału, która powiększy majątek kredytobiorcy. Ponadto, żeby uzyskać taki kredyt nie trzeba mieć wkładu własnego, bo państwo udzieli stosownych gwarancji.

Do tej pory jedenaście banków podpisało umowy o współpracy w zakresie Bezpiecznego Kredytu 2%. Najwięcej wniosków trafiło do PKO Bank Polski i Bank Pekao. Obejmujące lipiec i sierpień statystyki Ministerstwa Rozwoju i Technologii mówią o 41,8 tys. chętnych na „Bezpieczny Kredyt 2%”. Biuro Informacji Kredytowej ocenia, że stanowili oni ok. 60% wszystkich ubiegających się o kredyty hipoteczne w sierpniu. Ponad 5,7 tys. szczęśliwców ma już w ręku pozytywną decyzję banku. Średnia kwota bezpiecznego kredytu wynosi 377 tys. zł.