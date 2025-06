Krótki, ale bardzo potrzebny. Pojawi się nowy chodnik w Parku Ludowym

Chodnik, który planuje wybudować miasto, to zwycięski projekt z Budżetu Obywatelskiego.

”Projekt zakłada wykonanie brakującego chodnika (alei parkowej) w Parku Ludowym wzdłuż ogrodzenia Targów Lublin. Chodnik ułatwi wygodne dotarcie do ul. Dworcowej stanowiąc skrót czy do targów, czy na Dworzec Lublin lub dworzec PKP. Ewentualna wycinka drzew powinna być ograniczona do absolutnego minimum. Chodnik powinien nawiązywać przekrojem i wyglądem do innych alejek w Parku Ludowym, w miarę możliwości uwzględniając lokalizację tutaj ławek i oświetlenia” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Chodzi o 220 metrowy fragment chodnika. Jest to projekt dzielnicowy, co oznacza, że maksymalny budżet jaki może być na niego przeznaczony to 400 tys. zł.

Miasto chce, aby jeden wykonawca przygotował projekt i wybudował później chodnik. Będzie miał na wszystko 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Projekt w głosowaniu uzyskał 195 głosów.