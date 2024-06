Krytyczna sytuacja w banku krwi. Pilnie potrzebne te trzy grupy

Zapasy krwi szybko się kończą. RCKiK stale jeździ po województwie i szuka chętnych dawców. Stale potrzebna jest krew, ale także jej składniki, czyli płytki i osocze.

Krwią podzielić się można na co dzień w siedzibie centrum przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie. Dawcy mogą również zgłaszać się do oddziałów terenowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie oraz w Zamościu.

Poza stacjonarnymi punktami poboru, pracownicy RCKiK prowadzą akcje terenowe jeżdżąc specjalnym ambulansem do mniejszych miast i miejscowości. To szczególnie pomocne dla tych, którzy mają chęć podzielić się krwią, ale nie mają możliwości dostać się do punktu stacjonarnego.

Najbliższe akcje terenowe poboru krwi:

8.06: LUBLIN, Zespół Szkół nr 12 (ul. Sławinkowska 50). Rejestracja w godz. 10-14

8.06: KRASNYSTAW, MOTOKROPLA (ul. Zaułek Nadrzeczny). Rejestracja w godz. 10-14

8.06: DĘBLIN, Osiedle Stawy przy Klubie Garnizonowym. Rejestracja w godz. 10-14

9.06: CHEŁM, Terenowy Oddział (ul. Szpitalna 53). Rejestracja w godz. 8-11

9.06: CHMIEL, Remiza OSP (Chmiel Pierwszy 23). Rejestracja w godz. 8.30-12.30

Jednocześnie przypominamy, że trwają zapisy na I Bieg Krwiodawców, który wystartuje 16 czerwca. Akcja ma charakter otwarty i bezpłatny, a udział mogą wziąć zarówno dorośli jak i dzieci.