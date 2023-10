KUL uczcił pamięć Jana Pawła II

W poniedziałek, liczna delegacja zgromadziła się pod pomnikiem Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uczelnia szczególnie dba o pamięć o Wojtyle, ze względu na to, że niegdyś był on wykładowcą w murach ich Alma Mater.

- Przede wszystkim chcemy podkreślić, że jesteśmy dumni z tego, że Karol Wojtyła, ksiądz, biskup, kardynał przez 24 lata był naszym profesorem. Chcemy również podkreślić, że jesteśmy dumni z tego, że możemy ciągle czerpać z jego dziedzictwa, bo ta jego myśl, jego bogaty dorobek intelektualny, także nauczanie papieskie jest szeroko wykorzystywane w badaniach naukowych w różnych dyscyplinach. Nie tylko w filozofii czy w teologii, ale również w ekonomii, w zarządzaniu, w socjologii czy nawet w medycynie – mówi dr hab. Adam Zadroga, prorektor ds. misji i cyfryzacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

- Ta inicjatywa była szczególnie podyktowana tym, żeby młodym ludziom, naszej młodzieży studiującej, powiedzieć to, że Jan Paweł II i jego nauczanie jest ciągle aktualne. Możemy szerokimi garściami korzystać z jego nauczania, że on ciągle może być takim mistrzem, drogowskazem, gdy myślimy o misji naszego uniwersytetu. Ale także, gdy myślimy o możliwościach, formach wychowania młodego pokolenia i dlatego chcieliśmy głośno i wyraźnie by to wybrzmiało. To przecież on był inicjatorem Światowych Dni Młodzieży i myślę, że śpiewając tutaj barkę poczuliśmy tego ducha, który towarzyszył nam w różnych miejscach i okolicznościach, gdy młodzież spotykała się z papieżem – dodaje prorektor Zadroga.

Studenci pojawili się na dziedzińcu, składając symboliczne białe róże u stóp pomnika.

- Myślę, że to bardzo ważne, że jako studenci katolickiego uniwersytetu bardzo cenimy sobie tradycje i z chęcią podchodzimy do uczestnictwa w takich wydarzeniach – przyznaje Kamila, studentka KUL. - To jest nasz patron. Patron naszej uczelni, więc takie wydarzenie jest dla nas bardzo istotne. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy tutaj być, uczestniczyć w tym wydarzeniu, to dla nas ważne –wspomniał Krzysztof, student KUL.

Każdy z uczestników złożył kwiaty pod pomnikiem, a następnie wspólnie odśpiewali "Barkę" na cześć papieża Polaka.