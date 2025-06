List gończy nie pomógł. Poszukiwany 29-latek wpadł na trybunach podczas meczu

Do zatrzymania doszło dzięki działaniom operacyjnym funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Mundurowi od dłuższego czasu analizowali pojawiające się informacje na temat miejsca pobytu 29-latka. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za posiadanie znacznych ilości środków odurzających.

Z ustaleń śledczych wynika, że poszukiwany przez dłuższy czas ukrywał się za granicą – najprawdopodobniej na terenie Holandii. Gdy wrócił do kraju, uznał, że może na moment wyjść z ukrycia. Pojawił się na meczu koszykówki… i to właśnie wtedy został zatrzymany.

29-latek trafił prosto z trybun do policyjnej celi. Teraz czeka go odsiadka – ma do odbycia 2 lata pozbawienia wolności.