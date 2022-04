Lista marzeń mieszkańców Lublina. Jedni chcą kozy do wynajęcia, inni asfaltu

0 A A

(fot. Pixabay)

Kozy do wynajęcia, drzewa zamiast jednego pasa jezdni i ochrona przyrody górek czechowskich – to niektóre z projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. Podczas tegorocznego naboru pojawiło się 179 propozycji – ogłosił Ratusz.

