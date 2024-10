Lubelska gwara w praktyce! Sprawdź czy znasz te słówka

Każdy region Polski ma swoją własną gwarę i pewne słowa moga być nie zrozumiałe dla mieszkańców innych regionów Polski. Ale kto się nie dogada jak lubelak z lubelakiem? Uznajesz się za takiego? Nie możesz zdobyc mniej niż 10 punktów w naszym quizie!

Lokalna gwara to nieodłączny element każdego regionu, a także takie niematerialne dziedzictwo. Ale turyści z innych regionów Polski mogą być zdziwieni słysząc rozmowę dwóch lubelaków. To czyni nas wyjątkowymi!

To co, bierzesz ze sobą brejdaka i idziesz się kajtnąć by kupić parówkę? Sprawdź się w naszym quizie!