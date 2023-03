Lubelski Rower Miejski wraca na ulice. Ale w nowej odsłonie

Lubelski Rower Miejski działa od 2014 roku. Od początku obsługiwała go będąca monopolistą na rynku firma Nextbike. W ubiegłym roku miasto zdecydowało się jednak nie przedłużać wygasającej umowy i powierzyło zarządzanie systemem Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu.

– Zdecydowaliśmy się na zmianę filozofii. Zależało nam na powiązaniu roweru miejskiego z komunikacją miejską. Chodzi też o efektywność ekonomiczną – wyjaśnia Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

I podaje konkretne liczby. Ostatnia, obowiązująca przez półtora roku umowa z firmą Nextbike opiewała na 6,5 mln zł. MPK za pełnienie roli operatora do końca 2027 roku otrzyma 10 mln zł. Pieniądze z wypożyczeń będą przy tym wpływały do miejskiej kasy.

Do korzystania z rowerów miejskich niezbędne będzie ściągnięcie nowej aplikacji, dostępnej na stronie lubelskirower.pl. Jeśli ktoś posiada jeszcze pieniądze na koncie w systemie poprzedniego operatora, może wystąpić o ich zwrot lub wykorzystać w innych miastach, w których swoje usługi oferuje Nextbike.

– Startujemy z liczbą 400 rowerów w 84 stacjach. Docelowo do dyspozycji mieszkańców będzie 600 rowerów i 129 stacji – zapowiada Artur Szymczyk.

– Za nami gruntowna modernizacja floty rowerowej, która zyskała nową szatę graficzną – dodaje Tomasz Fulara, prezes lubelskiego MPK. Remonty jednośladów kosztowały miejską spółkę blisko 1 mln zł.

W pierwszym okresie z Lubelskiego Roweru Miejskiego będzie można korzystać niemal za darmo. Wystarczy uiścić opłatę aktywacyjną w wysokości 1 zł, by do końca kwietnia wypożyczać rowery do woli. Jedynym ograniczeniem będzie długość jednorazowego wypożyczenia, które zgodnie z regulaminem nie może przekroczyć 24 godzin.

Docelowy cennik zacznie obowiązywać od 1 maja. Za pierwsze pół godziny zapłacimy złotówkę, za kolejną: 50 groszy, a każda następna godzina będzie kosztowała 1 zł.

Na koniec ubiegłego roku w systemie Lubelskiego Roweru Miejskiego zarejestrowanych było blisko 120 tys. użytkowników. Od jesieni 2014 roku miejskie jednoślady wypożyczano 3,7 mln razy.