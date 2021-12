Lublin. 12-latka wyskoczyła z okna. Pokłóciła się z babcią

Dziewczynka spadła na trawnik i prawdopodobnie to uratowało jej życie. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem przy ul. Kurantowej w Lublinie. 12-latka była pod opieką babci.

– Nastolatka wróciła do domu po wpływem alkoholu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do kłótni z opiekunką. Dziewczynka poszła do swojego pokoju, po czym wyskoczyła z okna – informuje kom. Kamil Gołębiowski, rzecznik KMP w Lublinie.

12-latka doznała bardzo poważnych obrażeń. W ciężkim stanie trafiła do szpitala. Policjanci wyjaśniają teraz dokładne okoliczności zdarzenia. O sprawie powiadomiony zostanie również sąd rodzinny.