Nowe autobusy miały zastąpić najstarsze pojazdy w taborze MPK, wyprodukowane w latach 2007–2008. Miały to być pojazdy niskopodłogowe, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, o długości 18 metrów, zdolne pomieścić 120 pasażerów. Spółka oczekiwała wyposażenia w systemy monitoringu, głosowej zapowiedzi przystanków, zliczania pasażerów czy automatu do sprzedaży biletów.

Część kosztów zakupu miało pokryć unijne dofinansowanie w wysokości 43 mln zł, przyznane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027. Dostawy miały być realizowane w dwóch rzutach, a dodatkowo spółka planowała zakup dwóch mobilnych ładowarek. Najpierw do Lublina miało trafić pięć pojazdów, a dopiero po upływie 300 dni od podpisania umowy kolejnych 15.

MPK prawdopodobnie ponownie ogłosi przetarg, licząc na większe zainteresowanie ze strony dostawców.