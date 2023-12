Lublin już świąteczny. Choinka pod Ratuszem i iluminacje

– Boże Narodzenie to naszym zdaniem najpiękniejsze święta. To święta rodzinne, w które dużo rzeczy się dzieje. To również okres spowolnienia, w którym koncentrujemy się na rodzinie, na tym, co najważniejsze i tego sobie wszyscy życzmy – mówił uruchamiając światełka na 13-metrowej choince przed Ratuszem prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Na Starym Mieście i deptaku pojawiły się świecące dekoracje i większe instalacje, jak inspirowana architekturą i freskami z Kaplicy Świętej Trójcy, ramka do zdjęć z napisem „Wesołych świąt życzy Lublin” czy podświetlane figury anioła i pary mieszczan. Na pl. Litewski wrócił charakterystyczny napis „I love Lublin” w świątecznej odsłonie, z choinką zamiast serca. Za kilka dni nieopodal stanie świąteczna karuzela.

Miejska iluminacja w tym roku przeszła renowację, która kosztowała blisko 365 tys. zł. Za jej obsługę do 4 lutego Ratusz zapłaci 118 tys. zł.