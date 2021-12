Lublin. Mikołaj przyjedzie szczepionkobusem

Rzadki widok w Lublinie. McLaren i Lamborghini na ulicach [zdjęcia]

W sobotę, w Lublinie było można podziwiać auta, które przykuwają uwagę nie tylko fanów czterech kółek. To drogie i luksusowe samochody przyjechały tu nieprzypadkowo. Ich wizyta to akcja Hospicjum im. Małego Księcia. To ono właśnie postanowiło zorganizować ten pokaz, jednocześnie zbierając pieniądze, zakrętki, suchy prowiant i słodycze.