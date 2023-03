Lublin. Teatr im. J. Osterwy będzie wspierany przez resort kultury

W tej kwestii sprawy potoczyły się szybko. Zaledwie pod koniec lutego dość niespodziewanie na sesji sejmiku województwa stanęła uchwała dotycząca wyrażenia zgody na współprowadzenie teatru przez resort kultury. W środę doszło do podpisania umowy.

- Decyzja o współprowadzeniu wzmacnia instytucję ekonomicznie, umożliwia jej rozwój. Teatr w Lublinie jest przykładem instytucji, która stara się być w kontakcie z widzem, także poprzez rozwijanie tradycyjnych programów, czyli wychodzenie do widza poza siedzibę instytucji – podkreśla minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Do tej pory województwo lubelskie wydawało na Teatr im. J. Osterwy ok. 9 mln zł rocznie. Na mocy zawartego porozumienia, od tego roku będzie wydawało na ten cel zbliżoną kwotę, nie mniej niż 8 mln 880 tys. 900 zł. Co najmniej 1 mln 908 tys. zł co roku będzie dokładać MKiDN.

– Bardzo się cieszę, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przejmuje część obowiązków prowadzenia Teatru im. Juliusza Osterwy. W najbliższym czasie teatr czeka duża inwestycja remontowo-modernizacyjna, którą sfinansujemy głównie z funduszy unijnych. Będzie to najpiękniej odrestaurowany i najbardziej funkcjonalny teatr w Polsce. W 2024 roku ruszamy z generalnym remontem – zapowiada Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Umowa ma obowiązywać do końca 2025 roku. Po jej zawarciu konieczne będzie przyjęcie nowego statutu instytucji. Zmienić ma się m.in. zapis dotyczący powołania i odwołania dyrektora, które teraz będzie odbywało się po uzgodnieniu z ministrem. Od jesieni 2020 roku placówką kieruje Redbad Klynstra-Komarnicki. Najpierw jako pełniący obowiązki dyrektor, zaś po roku urzędowania bez konkursu został powołany na pięcioletnią kadencję. Wówczas zgodę na zastosowanie takiego trybu wyraziło MKiDN.

Teatr im. J. Osterwy będzie trzecią instytucją współprowadzoną przez samorząd województwa lubelskiego i resort kultury. Od 1999 w ten sposób funkcjonuje Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, a od 2021 roku – najmłodsza z marszałkowskich instytucji kultury, czyli Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Podobna formuła dotyczy Muzeum Wsi Lubelskiej, choć tu organem współprowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zupełnie inny był przypadek mającego główną siedzibę na Zamku w Lublinie Muzeum Lubelskiego. W 2021 roku zostało ono całkowicie przekazane przez marszałka ministrowi kultury i obecnie działa pod szyldem Muzeum Narodowego.