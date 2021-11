Lublin. U góry matury, na dole przedszkole

Projekt przebudowy parteru, opracowany na zlecenie Urzędu Miasta, jest już gotowy i właśnie trafił do wydziału architektury z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Niezbędną dokumentację przygotowała za 141 tys. zł pracownia M Projektant lubelskiego architekta Marka Podolaka.

– Zakłada przebudowę parteru z powstaniem 10 sal zajęć dla dzieci. Sale będą mieć powierzchnię od ok. 44 do 74 mkw. – zapowiada Monika Głazik z biura prasowego Ratusza. Dokumentacja przewiduje też 10 toalet, 7 szatni oraz 5 pomieszczeń pomocniczych. Do przedszkola prowadzić mają cztery wejścia.

– Projektowana powierzchnia przedszkola wyniesie 1490 mkw. – informuje Głazik. – Ponadto projekt zagospodarowania terenu zakłada powstanie placu zabaw o pow. 390 mkw., nowych dróg pożarowych i parkingów o powierzchni ponad 1300 mkw., nowych chodników i dojść o łącznej powierzchni ponad 400 mkw., a także 660 mkw. terenów zielonych.

Pomieszczenia przy Farbiarskiej mają być nową siedzibą miejskiego Przedszkola nr 26, które wyniosło się z kamienicy przy Rynku 12, gdy zastrzeżenia do tego budynku zgłosiła podczas kontroli Państwowa Straż Pożarna. Przedszkole działa obecnie w wynajętej przez miasto siedzibie przy odległej od centrum ul. Dożynkowej (dzielnica Ponikwoda), dokąd dzieci dowożone są autobusami z pl. Zamkowego.

Wiadomo już wstępnie, ile pieniędzy trzeba będzie wyłożyć na przebudowę pomieszczeń na parterze budynku VII LO. – Szacunkowy koszt tej inwestycji to według dokumentacji projektowej 6,7 mln zł – informuje Głazik. Ratusz twierdzi, że traktuje tę przebudowę jako pilną. – Uruchomienie przedszkola w tej siedzibie planowane jest od 1 września 2022 r.

Jeszcze kilka miesięcy temu władze Lublina zapowiadały, że na Farbiarską mogą przenieść nie jedno, ale trzy miejskie przedszkola. – Do przebudowanego parteru chcemy przenieść przedszkola z Rynku, ul. Niecałej i Bronowickiej – mówił nam w lutym Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina i dodawał że prawdopodobnie trzy placówki będą połączone w jedną. – Przy Farbiarskiej mamy możliwość umieszczenia trzynastu oddziałów przedszkolnych.

Teraz Ratusz mówi tylko o przeprowadzce jednego przedszkola. – Aktualnie lokalizacja przy ul. Farbiarskiej planowana jest pod kątem potrzeb Przedszkola nr 26, niemniej nie wykluczamy przeniesienia tam też innych oddziałów w przyszłości – stwierdza Monika Głazik z biura prasowego Ratusza. Z dokumentacji projektowej wynika, że na parterze budynku VII LO zmieści się nie trzynaście, a dziesięć grup dzieci.