Wstęp na baseny w Lublinie może podrożeć. MOSiR: Czekamy na kolejne rachunki

– Kluczowe znaczenie ma wzrost kosztów funkcjonowania obiektów – mówi Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To spółka, która zarządza największymi w mieście obiektami sportowymi, w tym kompleksem Aqua Lublin, basenami i saunami przy Łabędziej, starą pływalnią przy Al. Zygmuntowskich oraz lodowiskiem Icemania.

MOSiR zarządza też m.in. halą Globus, halą przy Al. Zygmuntowskich, stadionem lekkoatletycznym przy al. Piłsudskiego, żużlowym przy Al. Zygmuntowskich oraz piłkarską Areną Lublin. Na liście jego obiektów jest ponadto ośrodek Słoneczny Wrotków działający sezonowo nad Zalewem Zemborzyckim oraz miasteczko ruchu drogowego przy Al. Zygmuntowskich.

Koszty galopują

W każdym z tych miejsc, w mniejszym lub większym stopniu, zużywana jest energia, a ceny jej nośników mocno rosną.

– Gdy planowaliśmy tegoroczny budżet spółki, prognozowaliśmy 30-procentowy wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu – dodaje Bednarczyk. Rzeczywiste podwyżki wydatków mogą się okazać znacznie wyższe od prognozowanych. – W przypadku stadionu przy ul. Kresowej koszt gazu wzrósł o ponad 300 procent. Czekamy na kolejne rachunki, na bieżąco analizujemy sytuację.

Zapłacimy więcej?

Coraz bardziej prawdopodobne jest, że MOSiR podniesie ceny biletów wstępu na swoje obiekty sportowe oraz stawki opłat za inne usługi, np. wypożyczanie sprzętu.

– Decyzje co do ewentualnych zmian w cennikach będziemy podejmowali po kilku tygodniach lub po pierwszym kwartale – zapowiada rzecznik. – Na razie trudno powiedzieć, jakie to będą zmiany i których obiektów będą dotyczyły. Decyzje będą musiały uwzględniać realne koszty funkcjonowania obiektów. Można się spodziewać, że w wielu przypadkach koszty będą wyższe od przewidywanych. Na razie jest wiele niewiadomych, trzeba też wziąć pod uwagę dynamiczną sytuację związaną z wprowadzaniem Polskiego Ładu.