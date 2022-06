Zagrodzono część najpopularniejszej drogi rowerowej w Lublinie

Trasa została zagrodzona w miejscu, w którym nad rzeką i bulwarem przechodzi magistrala ciepłownicza.

Mowa o miejscu, w którym po jednej stronie rzeki są ogródki działkowe przy ul. Wapiennej, zaś po drugiej znajdują się zabudowania ul. Dzierżawnej.

– Rower należy przeprowadzić wydzielonym pasem o szerokości ok. 1,5 m, równoległym do ścieżki. Na czas weekendu wydzielony pas zostanie poszerzony do szerokości ok. 3 m – informuje Teresa Stępniak-Romanek, rzeczniczka Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, na którego zlecenie modernizowana jest magistrala, co jest powodem problemów z przejazdem. – Utrudnienia potrwają do końca lipca – dodaje rzeczniczka.

Szczególną ostrożność należy zachować po zmroku, ponieważ nadrzeczna trasa nie jest oświetlona.