Lublin zaprasza na festiwalowy weekend pełen smaków i emocji!

W pierwszy weekend lutego będziemy mogli wybrać się w prawdziwą kulinarną i kulturalną podróż nie ruszając się z Lublina. Na Targach Lublin odbędą się trzy pyszne wydarzenia: Festiwal Azjatycki, Festiwal Japoński Sakura oraz Festiwal Kawy, Czekolady i Słodyczy.

Festiwal Azjatycki – podróż w smaki Dalekiego Wschodu

Jeśli kochacie kuchnię azjatycką, to wydarzenie jest stworzone dla Was! W menu znajdziecie m.in. kultowe sajgonki, miękkie bułeczki bao oraz aromatyczny pad thai. Nie zabraknie również słodkości prosto z Azji, które zaskoczą Was swoim smakiem i formą. To doskonała okazja, aby poznać nowe smaki i spędzić czas w radosnej, pełnej aromatów atmosferze.

Festiwal Japoński Sakura – magia Kraju Kwitnącej Wiśni

Fani Japonii znajdą tu swoje miejsce! Poza klasycznym sushi i rozgrzewającym ramenem na stoiskach pojawią się japońskie słodycze, mangi, figurki oraz wyjątkowa biżuteria inspirowana kulturą tego niezwykłego kraju. Każdy miłośnik japońskiej estetyki poczuje się jak w domu.

Festiwal Kawy, Czekolady i Słodyczy – raj dla łasuchów

To wydarzenie dedykowane miłośnikom słodkich przyjemności oraz kawy. Spróbujecie tutaj najróżniejszych rodzajów kaw z całego świata oraz czekolady w każdej postaci – od klasycznej gorzkiej po te z unikalnymi dodatkami. Aromatyczne napoje, wyborne desery i niepowtarzalna atmosfera sprawią, że na długo zapamiętacie ten dzień.

Praktyczne informacje

Gdzie? Targi Lublin S.A, hala A

Kiedy? 1-2 lutego 2025 r.

Godziny otwarcia:

Sobota: 12:00-20:00

Niedziela: 12:00-18:00

Wszystkie informacje dostępne są na mediach społecznościowych festiwali:

Nie przegapcie okazji, aby spędzić dwa dni pełne smaku, zabawy i inspiracji. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół – to wydarzenie, które każdy miłośnik kulinariów powinien odwiedzić!